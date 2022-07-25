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不配合商演！彰化名校4連霸冠軍指揮被撤換　遭諷只有台灣學歷

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林國小音樂班管樂團4連霸冠軍指揮老師張登翔，近日被撤換引發部分家長抗議，並指出有家長對商演不同調，卻將矛頭指向張老師帶領不當，先是商演酬勞被砍半、還羞辱他學歷不足，並抨擊學校大搞一言堂，侮辱霸凌學生及老師，已聯名向教育處檢舉陳情。對此學校指出，一切都是誤會一場。

▲彰化員林國小音樂班老師聯名指控學校霸凌。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化員林國小音樂班家長聯名指控學校霸凌音樂老師張登翔（中）。（圖／記者唐詠絮攝）

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張登翔今天在數名家長陪同下召開記者會，他說，今天開記者會的目的，並不是要求能繼續當管樂團指揮，只是因為這些家長不斷的被打壓跟恐嚇，當老師的教小孩要認真練習，他自己也要以身作則，認真勤練，但面對不公不義的事，更是無法袖手旁觀，因此也要站出來捍衛自己的聲譽。

張登翔就學期間，因家中經濟不允許，讀國中開始熱愛音樂的他靠著自學，就讀高職時進入管樂社，高職畢業後進到工廠工作，一邊工作一邊對音樂摸索苦學，直到26歲考上台灣藝術大學音樂系，進入多間學校擔任音樂指導老師，在員林國小擔任管樂社指揮長達6年，期間管樂團曾獲4連霸縣冠軍，全國賽也拿下優等的殊榮。

▲彰化員林國小音樂班老師聯名指控學校霸凌。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化員林國小輔導室對撤換老師說明。（圖／記者唐詠絮翻攝）

他經常以自身的學經歷，勉勵管樂班的學生，要比別人更付出才會成功、因此要有多位家長受訪時表示，張老師本身就是一個很好的教材，與管樂團的學生感情都非常好，對學生要求、經常鼓勵學生，要比別人更付出才會成功、平常看自己的小孩與老師互動都很好，為何無端被解聘，他們也要知道理由何在。

有家長指出，這次張老師會被解聘其中一個導火線，是沒有配合商演，商演並不是必修課程，是在假日表演應該要尊重家長及學生權益不得強迫，校方表示不是強制學生參演，學校為何要將拒演怪在張老師身上，這是我們覺得不公平的地方。

另外有家長強調，要解聘張老師，為何連老師本身及最親近的學生都不知道，甚至學校只拿出一紙與新任聘師「學經歷」對照表，就要對方走人，就這樣抹煞一個4連霸指揮家的努力，才會站出來為老師發聲。

▲彰化員林國小音樂班老師聯名指控學校霸凌。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化員林國小音樂班家長聯名指控學校霸凌音樂老師張登翔（中）。（圖／記者唐詠絮攝）

由於校方輔導室曾發出一份比較新舊任指揮的比較表，新聘老師有美國密西根州 立大學音樂系碩士、明尼蘇達大學博士班學歷；而張登翔僅國立台灣藝術大學音樂系畢業，因此下方給了一段張老師的話，「老師認真優秀，可以再繼續進修精進，自我充實造福學子創造多贏」，這一張對照表，著實壓垮了家長多年來對校方建立的自信，而張也表示，校方事先也沒被通知，僅憑一個課程發展委員會臨時會決議就將他撤換，更是讓家長認為這是在羞辱張老師。

針對家長聯名投訴，員林國小輔導室主任曹翠湞提出3點回應表示，首先，商演後未能當場發禮物，造成部分同學感到傷心跟被排擠，惟部分家長另有有要事，要先行把孩子帶走，怕掛一漏萬，不得已只好到翌日樂團課程時間發放以茲鼓勵，若造成未能出席者的感受不佳，我們願意再檢討改進。

▲員林國小回應。（圖／員林國小提供）

▲員林國小回應霸凌事件。（圖／員林國小提供）

其次商演代表學校榮譽，演出意願都會事先調查，學生若是因特殊因素無法演出，可以請假但不要無故缺席，校方並無任何責怪張老師之意。至於新聘樂團指揮師資部分，有新加入學經歷更優秀的師資人選，想為樂團注入活力新血輪，且樂團指揮老師產生，原則上會從已聘任之外聘樂器老師中，擇優遴選一年一聘，事先曾多次與學術科提出並進行討論。張師也曾表示確實帶團很辛苦，暫停指揮一職，但個人樂器及室內樂指導老師工作，仍繼續請他協助。

彰化縣政府教育處指出，針對此件霸凌事件，日前已經收到檢舉函與家長連署陳情書，確切的細節，有待督學進一步調查釐清。

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