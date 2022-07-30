林智堅公開18頁聲明　親曝「當面被道謝」！余正煌律師回應了

▲林智堅在臉書公開送交台大的18頁聲明資料。（圖／翻攝林智堅臉書）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園市長參選人林智堅今(30日)出席父親節活動，再次澄清「論文沒有抄襲」，強調是自己提供民調資料和草稿給余正煌，且事後余還當面向他表示感謝；同時林智堅也在臉書公開送交台大的18頁聲明資料，親述論文寫作歷程，力駁抄襲一說。對此，余正煌委任律師曾威凱稍早做出回應，直指林智堅行為是「為了選舉的政治動作」，不會隨之起舞。

林智堅被指其台大國發所碩士論文，與同儕余正煌有多處相似，爆發論文抄襲疑雲。對此林智堅今於臉書公開提交台大的18頁聲明資料，分別就「林智堅碩士論文寫作歷程」、「余正煌碩士論文寫作歷程」、「林智堅與余正煌碩士論文比對分析」等部分做出完整說明，強調自己絕無抄襲，「我願意面對檢驗！」

今林智堅出席父親節活動，接受媒體聯訪時還表示，過去自己與余正煌並不認識，2人僅見過2次面，「一次是在導師宴，陳明通老師還特別介紹，也請他特別要跟我表示感謝，因為如果沒有我提供民調的資料和草稿，他的論文沒有辦法那麼快完成；第二次見到他是去年12月21號，新竹調查站辦的一個教育訓練，當天其實我也不認得他，他主動過來跟我致意，再一次對於論文的事情對我表示感謝。」

對於林智堅的說法，稍早曾威凱也做出回應，表示「在我們看來，林智堅現在這種每天一個記者會放一點資料，只是為了選舉的政治動作，我們不會配合演出、隨之起舞。」