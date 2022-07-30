　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林智堅公開18頁聲明　親曝「當面被道謝」！余正煌律師回應了

▲▼林智堅在臉書公開送交台大的18頁聲明資料。（圖／翻攝林智堅臉書）

▲林智堅在臉書公開送交台大的18頁聲明資料。（圖／翻攝林智堅臉書）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園市長參選人林智堅今(30日)出席父親節活動，再次澄清「論文沒有抄襲」，強調是自己提供民調資料和草稿給余正煌，且事後余還當面向他表示感謝；同時林智堅也在臉書公開送交台大的18頁聲明資料，親述論文寫作歷程，力駁抄襲一說。對此，余正煌委任律師曾威凱稍早做出回應，直指林智堅行為是「為了選舉的政治動作」，不會隨之起舞。

林智堅被指其台大國發所碩士論文，與同儕余正煌有多處相似，爆發論文抄襲疑雲。對此林智堅今於臉書公開提交台大的18頁聲明資料，分別就「林智堅碩士論文寫作歷程」、「余正煌碩士論文寫作歷程」、「林智堅與余正煌碩士論文比對分析」等部分做出完整說明，強調自己絕無抄襲，「我願意面對檢驗！」

今林智堅出席父親節活動，接受媒體聯訪時還表示，過去自己與余正煌並不認識，2人僅見過2次面，「一次是在導師宴，陳明通老師還特別介紹，也請他特別要跟我表示感謝，因為如果沒有我提供民調的資料和草稿，他的論文沒有辦法那麼快完成；第二次見到他是去年12月21號，新竹調查站辦的一個教育訓練，當天其實我也不認得他，他主動過來跟我致意，再一次對於論文的事情對我表示感謝。」

對於林智堅的說法，稍早曾威凱也做出回應，表示「在我們看來，林智堅現在這種每天一個記者會放一點資料，只是為了選舉的政治動作，我們不會配合演出、隨之起舞。」

ET快訊
住房補助1300元搶翻！　這5縣市最熱門
「剩食給我、咖啡給你」　星展挑戰募集500公斤物資減碳愛地球
熊熊約會大蛇丸！男友視角激美　聽他交往唯一條件：實在太渺小
高雄鼠窩Day5進攻五樓！　落下恐怖蟑螂雨
滷味攤殺手相驗「臉部腐爛須驗DNA確認」　老父掩面快步離去
快訊／林智堅稱「當面被道謝」　余正煌律師回應了
一張20年前的照片…讓她認定男友是渣男　網笑翻：快放生
大學倒閉潮來了！　8年內將超過40所大專校院退場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林佳龍競辦：新北捷運局發包延宕　乾脆併入台北捷運局

林智堅公開18頁聲明　親曝「當面被道謝」！余正煌律師回應了

館長只嗆「第一個開除你」！　王浩宇火速回應：我不會閉嘴

學者3點分析陳時中競選主視覺　「比蔣萬安更具戰略觀」

吳思瑤自嘲「嫁不出去」　陳時中喊不要耽誤時間：先跟我報名

感慨朝野互相攻訐　柯文哲：李登輝領導寧靜革命「貢獻當之無愧」

陳時中競選標語「把事做好」　藍發言人：完全抄襲侯友宜

館長不忍了！　飆罵：如果我是蔡英文，第一個開除你

陽光美女議員有喜！孕期初期出血不敢說　挺大肚赴議會照片曝

政府援港新措施　流亡港人就業並符合2條件者「可獲身分證」

疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

重機男隧道解放雙手27秒　後座女「嗨比愛心」超危險

十分寮大瀑布水量剩1成　磅礡氣勢變「尿尿小童」

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

禹英禑、李濬浩初吻GET！　姜泰伍羞教學「閉眼睛、嘴巴開」

林佳龍競辦：新北捷運局發包延宕　乾脆併入台北捷運局

林智堅公開18頁聲明　親曝「當面被道謝」！余正煌律師回應了

館長只嗆「第一個開除你」！　王浩宇火速回應：我不會閉嘴

學者3點分析陳時中競選主視覺　「比蔣萬安更具戰略觀」

吳思瑤自嘲「嫁不出去」　陳時中喊不要耽誤時間：先跟我報名

感慨朝野互相攻訐　柯文哲：李登輝領導寧靜革命「貢獻當之無愧」

陳時中競選標語「把事做好」　藍發言人：完全抄襲侯友宜

館長不忍了！　飆罵：如果我是蔡英文，第一個開除你

陽光美女議員有喜！孕期初期出血不敢說　挺大肚赴議會照片曝

政府援港新措施　流亡港人就業並符合2條件者「可獲身分證」

飆150火球打破廣告看板　林靖凱自請登板救援

「林志穎事件」要救嗎？急診醫一文秒懂　1情況等不得

不滿被少年仔瞪一眼　台中3男徒手追打...被警噴辣椒水還嗆三字經

D乳火辣女警拍犯罪宣導片　娃娃音甜進心坎裡：還要衛生紙嗎

她「生不出兒子」慘遭潑油燒死！女兒1封血書揭真相　送親爸去坐牢

叫名字都不理！聽媽喊這3字　胖柯基「彈跳起身」還腳麻

台達、亞洲大學合辦「生態藝術特展」　首創100%使用再生電力！

住房補助1300元搶翻「43.1萬房沒了」！額度9月用完　熱門5縣市曝

新竹縣+585！長者打疫苗拿千元禮券　好康倒數2天

詹雅雯認隨時會猝死！　被酸「要開演唱會就生病」：換你願意嗎？

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

政治熱門新聞

陳時中「忙到九點吃泡麵」！　網轟：演的啦

王浩宇搞懂了：新竹球場女廁沒裝錯！

館長：如果我是蔡英文，第一個開除你！

林智堅公開論文證據！　她一打開驚見「9個紅字」笑了

新竹棒球場預定12月才完工　林耕仁：誰同意開賽？

快訊／林智堅貼聲明全文致台大學倫會　強調原創絕無抄襲

台大「首任社科院長」發聲：學界不容被政治汙衊

新竹「地獄球場」被罵爛　王浩宇火大

林智堅親曝「當面被道謝」！余正煌律師回應了

林智堅「國片演天兵」　同框大咖男星

嗆林智堅一戰成名卻發文「切割」？　律師：政治壓力空前大

鄭運鵬不認1句話　她PO截圖打臉：總統說要以證據為基礎

林智堅公開18頁資料：余正煌對我表示感謝

林智堅論文抄襲門風暴　他坦言：恐成國際學界焦點

更多熱門

相關新聞

林智堅論文爭議　台大校長參選人看法首曝光

林智堅論文爭議　台大校長參選人看法首曝光

民進黨桃園市長參選人林智堅爆出碩士論文抄襲爭議案，林智堅今（30日）發布長達18頁的致台大學倫會聲明，再度強調論文原創性，但台大則沒有回應，台大校長參選人郭大維今面對媒體詢問時也強調，學術倫理是非常重要的事，這也是台大師生非常重視的，相信台大會作最公正、最好的調查。

林智堅公開論文證據！　她一打開驚見「9個紅字」笑了

林智堅公開論文證據！　她一打開驚見「9個紅字」笑了

林智堅拿7檔案證據說話！　貼臉書「留言區」附給台大學倫會

林智堅拿7檔案證據說話！　貼臉書「留言區」附給台大學倫會

林智堅公開18頁資料：余正煌對我表示感謝

林智堅公開18頁資料：余正煌對我表示感謝

王浩宇搞懂了：新竹球場女廁沒裝錯！

王浩宇搞懂了：新竹球場女廁沒裝錯！

關鍵字：

林智堅論文余正煌

讀者迴響

熱門新聞

林志穎弟「茫然的心」9句歌詞吐心聲！

滷味攤槍手犯案前帶女兒回老家：要照顧阿公阿嬤

台中診所醫護遭砍　頸部噴血染紅白袍

女疑中邪！住進乩童家「遭騎乘狂毆」慘死

今年鬼月特別兇！于美人給3警示

妻旅館偷情　夫崩潰：沒一個我的

台北大雨中　網友回報哀號一片

新莊1180萬8房透天求售　屋主6月才買進！房仲曝：剛賣掉

即／頭七前找到槍手！槍決滷味老闆　山區發現屍體

陳時中「忙到九點吃泡麵」！　網轟：演的啦

快訊／「埔里阿嬤」陳綢今逝世　享耆壽92歲

蕾菈將「離開台灣」回家時間點曝！

王浩宇搞懂了：新竹球場女廁沒裝錯！

為見亡父觀落陰！女星地府「拒翻生死簿」

受雇最後一天掉入攪拌桶　台糖工人慘死

更多

最夯影音

更多
疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！

疑開自動駕駛低頭爽睡　上國道整車4人全沒看路！
火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

三寶逆向超車被按喇叭　插隊切回！違規遭檢舉

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

MIRROR演唱會「大螢幕突砸下」　2舞者「倒地不起」..意外竟非首次！

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

麥當勞買消夜遇老鼠亂竄　霸氣店員秒踩住＋徒手抓

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面