不滿被少年仔瞪一眼　台中3男徒手追打...被警噴辣椒水還嗆三字經

記者鄧木卿／台中報導

台中市太平區長億夜市昨晚發生鬥毆案，30歲曾姓男子和2名友人酒後離開時，覺得對面走來的16歲徐姓少年瞄他一眼，曾男等人不爽，出拳毆打徐男和蔡姓友人，徐、蔡逃離後打電話向老闆李姓男子求救，不料李男一到場，3人又被曾男3人追打，警方獲報趕抵立即以辣椒水制伏，曾男痛得哇哇叫，竟大罵警察「靠北」、「幹X娘」，而整個過程全被一旁的民眾錄下。

▲不滿被少年仔瞪一眼，太平3名男子徒手追打，被警噴辣椒水後怒嗆三字經。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

曾男和28歲高姓男子、27歲李姓男子3人，昨晚10點多到長億夜市吃宵夜、喝酒，3人結束後正要離開，發現對面走來的徐姓少年瞪他一眼，曾男等人酒意甚濃，怎能忍受被少年仔瞪，於是出拳毆打徐男和同行的17歲友人蔡男，徐、蔡不敵，趕緊逃離現場。

徐、蔡逃離後擔心惹麻煩，馬上打電話給老闆李姓男子，請老闆來載他們回家，不料李男一出現，3人又被曾男等人痛毆，因為曾男誤以為少年仔叫來打手助陣，先下手為強，又把對方扁了一頓。

太平警方獲報趕抵現場，立即噴辣椒水制伏曾男3人，曾男痛得哇哇大叫，嗆罵警察「靠北」、「幹X娘」，警方帶回訊問後，將高男、李男依聚眾鬥毆、傷害罪嫌送辦，曾男則是多了一項妨害公務。

無端被毆打的3人並未還手，臉部、手部輕微挫傷，沒有送醫，但表示事後會去醫院驗傷提告，而整個衝突逮捕過程都被一旁的路人直擊錄下。