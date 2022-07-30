學者3點分析陳時中競選主視覺　「比蔣萬安更具戰略觀」

▲民進黨台北市長參選人陳時中競選主視覺。（圖／記者宋良義攝）

記者蔡佩珈／台北報導

針對民進黨台北市長參選人陳時中競選主視覺，文化大學廣告系主任鈕則勳30日於臉書發文3點分析，相較國民黨台北市長參選人蔣萬安，陳時中主視覺與主軸更具戰略觀，也突顯出「會做事」個人相對優勢。此外，主視覺明顯連結總統蔡英文及行政院長蘇貞昌內閣團隊概念，一定程度地在向2人效忠，有著強調英系人馬的意味。

隨著九合一大選逼近，各黨候選人陸續推出競選口號與主視覺。蔣萬安以「你+台北就是無限」做為競選台北市長的標語，主視覺是藍綠橘黃線條描繪出的無限符號；陳時中競選主視覺則以箭頭、黑色圓形以及灰色弧線組成，分別代表進步、團結與溝通。

▼國民黨台北市長參選人蔣萬安競選標語與主視覺 。（資料照／記者黃克翔攝）

鈕則勳說，雖然弧線、箭頭與圓形是普遍的符號元素，但陳時中將其分別賦予溝通、進步、團結概念，並做新的整合排列，置入市長、市政價值，算是賦予符號新的意義。蔣萬安的「無限大」標誌雖然也是常見符號，但只顯現無限的原始概念，意義性延伸不如阿時中豐富。

鈕則勳表示，顯然「把事做好」是陳時中結合衛福部長及指揮官經驗，建構出的專業、做事能力強意象，他也企圖將「會做事」個人相對優勢與主軸聯合起來。然而，蔣萬安「你加台北、就是無限」則看不出相對優勢與特質。

鈕則勳認為，陳時中競選主軸與主視覺，似乎有呼應蔡英文與蘇貞昌價值的企圖。比如，箭頭直衝的意象近似於蔡英文2014年選總統「taiwan next」箭頭主軸，影片裡面有箭頭往前衝的概念；「把事做好」則呼應蘇貞昌「有政府、會做事」。