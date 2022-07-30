吳思瑤自嘲「嫁不出去」　陳時中喊不要耽誤時間：先跟我報名

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者陳家祥攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中今（30日）下午前往北投慈后宮為市議員參選人林延鳳站台輔選，總幹事吳思瑤暖場時開玩笑說，「思瑤姊姊到現在還嫁不出去」；陳時中致詞時不忘幫腔，為了不讓時間拖到，大家可以先跟他報名，凍蒜之後一個一個介紹，引發支持者拍手大笑。

陳時中今天下午前往北投參加林延鳳舉行的「阿中與你相見歡」活動。吳思瑤致詞時開玩笑說，林延鳳和自己一樣都是幕僚出身，但林有兩個小孩，比她還要幸福，「思瑤姊姊到現在還嫁不出去」，但如果要幫她介紹的請緩緩，她要先幫陳時中凍蒜。

陳時中致詞時也開玩笑說，吳思瑤說要等自己凍蒜之後再來介紹，但他覺得這樣可能會「拖到」，大家可以先來跟他報名沒關係，他會把名單記起來，凍蒜之後再一個一個來介紹，這樣比較不會拖到時間，「我不贊成現在這個時間先交往，但是可以先介紹，不要讓她耽誤到就是了」。

陳時中透露，他和林延鳳算是「師兄妹」，因為他會進到公部門，是因為時任行政院長的駐日代表謝長廷邀他當衛生署副署長，先前他一直都在民間做服務，沒想過要去行政部門，而謝長廷給他一個機會；現在選市長也是一樣，這個「自己來做」的責任來了，請大家投票支持自己，未來他會一步一腳印、腳踏實地的為市民做服務。