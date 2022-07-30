林智堅公開論文證據！　她一打開驚見「9個紅字」笑了

記者邱晟軒／綜合報導

前新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅今（30日）在臉書公開送交台大學術倫理審查會的附件資料及6000字聲明，再次強調他的論文原創無抄襲。不過，國民黨台北市議員徐巧芯翻閱附件資料其中一段，直呼「太搞笑了吧！」

林智堅今天上午在臉書貼出送交台大學術倫理審查會的附件資料，說明致台大學倫會檔案的原則很簡明，就是證明「做自己選舉的研究，使用自己當時參與的民調資料，以及和指導教授討論的研究大綱去分析數據得出結論，且由法律公證資料證明雷同文字的出現證明是我的原創」。

林智堅強調，他作為在職專班碩士生，跟許多從職場返回校園的人一樣，盡自身努力寫作完成論文，論文內容寫的好與壞可以接受社會公評，但研究的原創概念所代表的人格與誠信才是他最堅持的，盼關心此事件的朋友撥空閱讀致台大學倫會聲明再做評斷。

▲林智堅在臉書公開送交台大的18頁聲明資料。（圖／翻攝林智堅臉書）

徐巧芯在臉書擷取林智堅致台大學倫會資料內的附件，在附件三、第一章緒論、第一節研究緣起與問題意識部分，出現了一段紅字，內容寫道：請智堅自我發揮一下。

徐巧芯表示，林智堅提供的「證據」當中一打開就看到被紅色字標註「請智堅自我發揮一下」，請問到底在什麼情境底下，會出現這樣的標註？

徐巧芯指出，論文本來就是要自己寫才對，為什麼要特別請他這一段要「自我發揮」？按照這句話的語文邏輯，其他部分都是別人提供的，所以這段才要請他務必自我發揮不是嗎？她直呼「一份沒辦法證明是自己寫的文件，拿出來當證據，太搞笑了吧。」