石破茂赴五指山弔唁李登輝　林佳龍：貫徹李前總統與安倍首相遺志

▲民進黨新北市長參選人林佳龍與「思考日本安全保障議員之會」訪台團赴五指山向前總統李登輝致意。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者詹宜庭／台北報導

日本國會議員所組「思考日本安全保障議員之會」30日與無任所大使、新北市長參選人林佳龍及李登輝基金會執行長鄭睦群，一同赴五指山國軍示範公墓特勳區，向逝世兩周年的前總統李登輝致上弔唁。對此，林佳龍表示，盼未來台日兩國能貫徹李登輝總統與安倍首相的遺志，持續推動國家正常化，深化台日民主同盟，共同維護印太區域的安全與和平。

林佳龍30日在臉書上發文說，今為李前總統逝世二週年的紀念日，一大清早，他便與「思考日本安全保障議員之會」訪台團的日本前防衛大臣石破茂眾議員、前防衛大臣浜田靖一眾議員、前防衛副大臣長島昭久眾議員，以及北神圭朗眾議員，一同赴五指山向李總統致意。

「向李總統獻花致意時，我祈求已化作千風的李總統能繼續護佑台灣，讓年底民主選舉過程一切順利。」林佳龍指出，李前總統長眠的五指山，除了可眺望大台北首都圈外，也看得到台灣的北海岸；而北海岸觀光圈是非常適合接待外賓進行國際交流的場所，希望下一次能以新北市長的身份接待這些貴賓，讓他們體驗新北市大翻新後的文化、經濟、交通、觀光與美學。

林佳龍表示，由於過去在國安與外交領域工作，與幾位日本眾議員原先就熟識，感謝他們對台灣安全之關心，也對日前不幸辭世的前首相安倍晉三表達深切悼念和感謝，盼未來台日兩國能貫徹李登輝總統與安倍首相的遺志，持續推動國家正常化，深化台日民主同盟，共同維護印太區域的安全與和平。

另外，林佳龍也預告，他所共同創辦的「台灣智庫」將於明（31）日早上9點與「李登輝基金會」，在集思交通部會議中心舉辦紀念李前總統的「脫古改新：預約台日下一個五十年」學術論壇，透過「李登輝學」，跨越時代與世代的差距、脱古改新，追求更美好的未來。

▼林佳龍與「思考日本安全保障議員之會」訪台團，赴五指山向前總統李登輝致意。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍，下同）

