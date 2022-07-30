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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中競選標語「把事做好」　藍發言人：完全抄襲侯友宜

▲▼國民黨「全民防疫監督平台」4/19召開「要多元疫苗，為兒童發聲」記者會，國民黨發言人柳采葳、文傳會副主委王鴻薇、國民黨副秘書長王育敏及文傳會副主委江怡臻質疑政府為何不採用多數國家已經開訪使用的BNT，而要去採用副作用強烈的莫德納。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨發言人江怡臻。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中今(30日)公布競選主視覺，由灰色曲線、黑色圓型以及箭頭組成，分別代表著溝通、團結與進步，標語則是「把事做好」。對此，國民黨發言人江怡臻表示，陳時中的標語「把事做好」完全是抄襲侯友宜，現在仍處於防疫期間就落跑去選舉，完全不是「把事做好」的態度，應該向五星級市長侯友宜學習。

江怡臻指出，侯友宜自就任以來，就不斷強調「把事做好」，無論是去年底或今年中，侯友宜一貫的態度就是好好做事，不拼政治，這樣才是真正對市民好。

江怡臻表示，陳時中的競選強調溝通和團結，但是在當衛福部長時卻不時用政治去思考防疫，沒有「把事做好」，這次公布的主視覺和標語，根本就是在自我打臉。

江怡臻指出，陳時中擔任衛福部長的時候，不僅屢屢攻擊地方，稱地方在扯後腿，更沒有扛起中央該承擔的責任，反把決策的失誤都推給地方，現在還跑去選舉，這樣一個落跑的衛福部長，心中只有選舉，沒有人民，根本不可能「把事做好」。

江怡臻也說，陳時中的主視覺溝通、團結與進步，沒有半項達成過，這三個詞成為最大的諷刺，時時提醒著選民，這樣一個傲慢、不願溝通、沒有責任感的部長，根本不適合當台北市長。

江怡臻呼籲陳時中不要一心只想著選舉，以為這樣就可以逃避責任，請陳時中好好反省，向侯友宜學習，這樣才能真正開始「把事做好」。
 

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