陳時中競選標語「把事做好」　藍發言人：完全抄襲侯友宜

▲國民黨發言人江怡臻。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中今(30日)公布競選主視覺，由灰色曲線、黑色圓型以及箭頭組成，分別代表著溝通、團結與進步，標語則是「把事做好」。對此，國民黨發言人江怡臻表示，陳時中的標語「把事做好」完全是抄襲侯友宜，現在仍處於防疫期間就落跑去選舉，完全不是「把事做好」的態度，應該向五星級市長侯友宜學習。

江怡臻指出，侯友宜自就任以來，就不斷強調「把事做好」，無論是去年底或今年中，侯友宜一貫的態度就是好好做事，不拼政治，這樣才是真正對市民好。

江怡臻表示，陳時中的競選強調溝通和團結，但是在當衛福部長時卻不時用政治去思考防疫，沒有「把事做好」，這次公布的主視覺和標語，根本就是在自我打臉。

江怡臻指出，陳時中擔任衛福部長的時候，不僅屢屢攻擊地方，稱地方在扯後腿，更沒有扛起中央該承擔的責任，反把決策的失誤都推給地方，現在還跑去選舉，這樣一個落跑的衛福部長，心中只有選舉，沒有人民，根本不可能「把事做好」。

江怡臻也說，陳時中的主視覺溝通、團結與進步，沒有半項達成過，這三個詞成為最大的諷刺，時時提醒著選民，這樣一個傲慢、不願溝通、沒有責任感的部長，根本不適合當台北市長。

江怡臻呼籲陳時中不要一心只想著選舉，以為這樣就可以逃避責任，請陳時中好好反省，向侯友宜學習，這樣才能真正開始「把事做好」。

