痛批民進黨為林智堅加入「國家抄襲隊」　邱顯智直言道德無底線

▲時代力量立委邱顯智。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蔡佩珈／台北報導

針對民進黨桃園市長參選人林智堅論文涉抄爭議，時代力量立委邱顯智29日於臉書發文表示，民進黨從爭議爆發至今表現用8字形容就是「狼狽為堅，毀黨誤國」，從總統蔡英文、行政院長蘇貞昌到桃園市長鄭文燦都全加入「抄襲國家隊」，簡直是全黨救一人，道德無底線，「真的夠了，該停止了」。

對於「狼狽為堅，毀黨誤國」一說，邱顯智解釋，民進黨「全黨救一人，一人毀全黨」就算了，從總統、行政院長到桃園市長竟全加入「抄襲國家隊」，將質疑論文的聲音打成抹黑，全力護航涉嫌抄襲論文的候選人。

邱顯智質疑，把學術價值、誠信原則放在地上踐踏，動態調整是非標準的領導團隊，如何處理國家大家政事，如何不誤國？「毀黨我沒意見，誤國就罪孽深重了」。

邱顯智指出，林智堅涉抄事件直接關係人國安局長陳明通，竟致電余正煌，這對於一個基層調查員而言是多麼大壓力？該如何自處？即便陳明通是自己的老朋友，但他仍要說「陳老師你真的做錯了，也傷害了國安團隊的官箴」。

邱顯智提到，就像前立委洪慈庸與立委王婉諭曾經遇過的事，民進黨立委高嘉瑜僅因表達不同意見，而遭許多綠營支持者拿她發生的不幸事件加以嘲諷，呼籲綠營支持者停止傷害受害者的言論，政治的敵我對立不該超越人性的基本尊重。

邱顯智表示，對於時任國民黨高雄市長參選人李眉蓁抄襲論文爭議，高雄市長陳其邁曾說，「若有錯或抄襲就道歉，事情就結束了。3分鐘可解決的事，不懂為何要把整個國民黨拖著，讓選舉失焦。」；台北市議員王世堅則說，「學術是國家的萬年大計，沒人可以去動搖這個東西，社會的判斷已經出來，別挑戰社會的智慧」。

邱顯智說，他要把陳其邁與王世堅的話送給集體瘋狂的民進黨，「全黨救一人，道德無底線」，真的該停止了。