淨空曾任數學老師　林進蘭點攜終成當代佛學大師

▲台南市淨宗學會極樂寺創辦人淨空法師（左），和鄭瓊珠師徒會面，相見甚歡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

淨宗導師、台南市淨宗學會極樂寺創辦人淨空法師日前圓寂，引來大批信眾緬懷，83歲知名鋼琴家鄭瓊珠回憶，因母親林進蘭創辦菩提醫院、菩提仁愛之家、菩提養老院，邀請淨空法師來菩提園區傳授佛學，法師的邏輯數學能力非常好，機緣下成為法師的學生，授以數學課程。



現年83歲的知名鋼琴家鄭瓊珠表示，母親林進蘭1919年生，出身台中望族，加上民國初年家族從事香蕉貿易生意經商有成，一生篤信佛教，1949年結識從中國旅居來台的佛學人士李炳南，和年僅22歲尚未出家的淨空法師徐業鴻，3人一見如故，成為莫逆之交。



為宣揚佛教理念，林進蘭居士提供一切所需資金，除了供養李炳南、淨空法師徐業鴻，更聘請李炳南擔任講師教學民眾佛法，當時徐業鴻隨行在側學習佛法，長期相處之下，林進蘭居士深深覺得徐業鴻特別有佛門慧根，就鼓勵徐業鴻要對佛法一門深入研究，期許有朝一日，用弘法來濟世度人，能以生活化深入淺出方式，將佛法種子灑向全世界。



鄭瓊珠回憶，當年家族經商，時常需運用數學記帳，徐業鴻有時會進行協助，母親發現徐業鴻擁有良好數學能力，就聘請徐業鴻擔任數學家庭教師，教導國小及國中時期的數學課程，整個授業過程輕鬆有趣，加上淺顯易懂的教學方式，才得以輕鬆通過升學考核。

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▲高齡101歲曾聆聽淨空法師說法的民眾，坐在菩提樹下緬懷創辦人與淨空法師。



1959年，在林進蘭居士和李炳南的帶領鼓勵下，徐業鴻正式出家，法號「釋淨空」，持續追隨李炳南學習佛法。民國50年代，林進蘭居士開始創辦台中市大里菩提醫院、菩提仁愛之家、菩提養老院，即邀請淨空法師居住在園區內，傳授佛學。

▲菩提醫院、菩提仁愛之家創辦人林進蘭居士和淨空法師，當年種下的菩提樹。



爾後因故，淨空法師離開了菩提仁愛之家，遠赴海外多年，6年前，得知高齡90歲淨空法師成為台南市淨宗學會極樂寺創辦人，鄭瓊珠和淨空法師重逢餐敘，整個會談過程裡，師徒兩人相談甚歡，說及過往因緣，更恍如昨日種種，一切歷歷在目，兩人在歡笑中結束會面。



鄭瓊珠獲知淨空法師仙逝消息後，不經悲從中來，心懷感恩說道，雖然老師離開了，但精神與世人同在；另外，在菩提園仁愛之家園區內，有一棵由創辦人林進蘭居士和淨空法師種下的菩提樹，就在菩提仁愛之家園區內，小木屋太虛紀念館佛堂旁，得讓世人緬懷。