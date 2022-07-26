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淨空老法師今凌晨圓寂　享耆壽96歲！信眾緬懷一代高僧

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／淨空老法師專集網 www.amtb.tw）

▲淨宗導師淨空老和尚今（26）日凌晨2點圓寂。（圖／翻攝自Facebook／淨空老法師專集網 www.amtb.tw）

網搜小組／鄺郁庭報導

淨宗導師淨空老和尚今（26）日凌晨2點圓寂，臉書粉絲專頁「淨空老法師專集網 www.amtb.tw」稍早貼文，「諸位同修慈安，我們尊敬的淨宗導師 上淨下空老和尚，於台北時間7月26日凌晨兩點安祥圓寂生西，享耆壽九十六。」

淨空（釋淨空）是知名佛教講經法師，1927年生於中國安徽省廬江縣，1949年旅居台灣，1959年於台北臨濟寺剃度出家、開始講經教學，法名覺淨，字淨空。曾追隨方東美教授、章嘉大師、李炳南居士等前輩，學習經史哲學以及佛法與傳統文化。

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淨空法師出家之後，至2021年都在講經教學，歷時62年不曾間斷，最後在2022年4月辭去淨空之友社一切職務，由年輕一輩接班，正式退休。

淨空法師擅長使用現代技術來傳播佛陀教育，他的演講被錄製成影片或音檔，在寺廟、社交媒體、電視上播放，所以經常能在第四台看到法師的身影。

淨空老法師粉專全文如下：

諸位同修慈安，我們尊敬的淨宗導師 上淨下空老和尚，於台北時間7月26日凌晨兩點安祥圓寂生西，享耆壽九十六。

▼淨空老法師專集網貼出消息。（圖／翻攝自Facebook／淨空老法師專集網 www.amtb.tw）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／淨空老法師專集網 www.amtb.tw）

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