1金句成絕響！淨空法師「人來是空、人走也是空」信眾不捨轉傳

▲信徒紛紛發文緬懷淨空老法師。（圖／翻攝自Facebook／淨空老法師專集網 www.amtb.tw）

網搜小組／鄺郁庭報導

淨空法師今（26）日凌晨2點圓寂，享耆壽96歲。身為台南市淨宗學會極樂寺創辦人，法師擁有大批信眾，信徒紛紛緬懷，「他曾說過『人來是空，人走也是空』，如今金句成絕響，在人間修行圓滿」，還有人提到法師曾告訴信眾的一句話，「人來是空 、人走也是空，你們要是想我，念佛就可以了……」

有信徒指出，淨空法師的「三不管（人不管、寺不管、前不管）」令人懷念，其中，「人不管」是因為極樂寺已制度化，「寺不管」是已交棒給弟子，「錢不管」則是信徒供養的財務，都捐做社會公益，所以他「三不管」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當被問及「不留一點嗎？」淨空法師卻說，「人來是空、人走也是空」，所以一色是「淨空」。事實上，淨空法師1959年出家之後，至2021年都在講經教學，歷時62年不曾間斷。2022年4月，寺方發出聲明，因淨空法師年事已高，有感力不從心，故辭去淨空之友社一切職務，由年輕一輩接班，正式退休。

淨空（釋淨空）是知名佛教講經法師，1927年生於中國安徽省廬江縣，1949年旅居台灣，1959年於台北臨濟寺剃度出家、開始講經教學，法名覺淨，字淨空。曾追隨方東美教授、章嘉大師、李炳南居士等前輩，學習經史哲學以及佛法與傳統文化。

淨空法師擅長使用現代技術來傳播佛陀教育，他的演講被錄製成影片或音檔，在寺廟、社交媒體、電視上播放，所以經常能在第四台看到法師的身影。