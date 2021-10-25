台灣師Pornhub教數學賺750萬！　網跪讚：性慾與求知可以兼得

▲張旭在Pornhub上簡介寫著「Pornhub 最大華人微積分教學頻道」。（圖／翻攝Pornhub，下同）

記者許展溢／台北報導

台灣知名數學補教名師張旭站在綠色黑板前賣力傳播「數學知識」，並將影片上傳到成人網站Pornhub，形成一股清流外，觀看數高達近170萬，還替他賺進了一年750萬台幣報酬，吸引不少國外網友關注，連國外媒體都特別做了報導。

張旭在Pornhub帳號為「changhsumath666」，簡介寫著「Pornhub 最大華人微積分教學頻道，真的吖」。張旭不僅通過Pornhub官方模特兒計畫，訂閱人數超過6千，頻道的影片數量有226部，總觀看數逼近170萬次。

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▲張旭通過Pornhub官方模特兒計畫，訂閱人數超過6千，頻道影片數量有226部。



根據《梅爾雜誌》報導，張旭提到，會有想法將教學影片上傳至Pornhub，主要是會有「很多人」在該平台觀看影片，可能大家對他影片內容不感興趣，不過這種特別性，會讓更多人知道有一個數學老師在成人網站教微積分。

臉書粉絲專頁「U-ACG」今也在臉書發文提到，人們在Pornhub上面找尋聲色犬馬、醉生夢死，夜夜笙歌，酒池肉林，但有人出淤泥而不染、濯清漣而不妖，在全球最大的情色頻道上探究宇宙的真理、數字的奧秘，用微分對抗貪婪，以積分挑戰淫亂。

▲張旭在Pornhub付費課程獲得每年750萬元報酬。



該粉專進一步說明，張旭2021年通過了Pornhub認證，成為官方認證的教育頻道，相較其他影片，該頻道留言大多非常友好，超過160萬的點閱，付費課程還使他獲得了年750萬台幣的報酬，因為射完之後都會進入虛心受教的聖人模式，深知宇宙浩瀚，學海無涯。

U-ACG最後指出，「真是書中自有顏如玉，片中自有黃金屋，在某種意義上也是正港台灣之光。」有網友留言「通常我都看這種片」、「謝謝張老師讓我迷失時得到救贖性慾與求知可以兼得」、「現在pornhub簡直是聖人境地」。