　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣師Pornhub教數學賺750萬！　網跪讚：性慾與求知可以兼得

▲▼台灣知名數學老師張旭Pornhub上教數學。（圖／翻攝Pornhub）

▲張旭在Pornhub上簡介寫著「Pornhub 最大華人微積分教學頻道」。（圖／翻攝Pornhub，下同）

記者許展溢／台北報導

台灣知名數學補教名師張旭站在綠色黑板前賣力傳播「數學知識」，並將影片上傳到成人網站Pornhub，形成一股清流外，觀看數高達近170萬，還替他賺進了一年750萬台幣報酬，吸引不少國外網友關注，連國外媒體都特別做了報導。

張旭在Pornhub帳號為「changhsumath666」，簡介寫著「Pornhub 最大華人微積分教學頻道，真的吖」。張旭不僅通過Pornhub官方模特兒計畫，訂閱人數超過6千，頻道的影片數量有226部，總觀看數逼近170萬次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台灣知名數學老師張旭Pornhub上教數學。（圖／翻攝Pornhub）

▲張旭通過Pornhub官方模特兒計畫，訂閱人數超過6千，頻道影片數量有226部。

根據《梅爾雜誌》報導，張旭提到，會有想法將教學影片上傳至Pornhub，主要是會有「很多人」在該平台觀看影片，可能大家對他影片內容不感興趣，不過這種特別性，會讓更多人知道有一個數學老師在成人網站教微積分。

臉書粉絲專頁「U-ACG」今也在臉書發文提到，人們在Pornhub上面找尋聲色犬馬、醉生夢死，夜夜笙歌，酒池肉林，但有人出淤泥而不染、濯清漣而不妖，在全球最大的情色頻道上探究宇宙的真理、數字的奧秘，用微分對抗貪婪，以積分挑戰淫亂。

▲▼台灣知名數學老師張旭Pornhub上教數學。（圖／翻攝Pornhub）

▲張旭在Pornhub付費課程獲得每年750萬元報酬。

該粉專進一步說明，張旭2021年通過了Pornhub認證，成為官方認證的教育頻道，相較其他影片，該頻道留言大多非常友好，超過160萬的點閱，付費課程還使他獲得了年750萬台幣的報酬，因為射完之後都會進入虛心受教的聖人模式，深知宇宙浩瀚，學海無涯。

U-ACG最後指出，「真是書中自有顏如玉，片中自有黃金屋，在某種意義上也是正港台灣之光。」有網友留言「通常我都看這種片」、「謝謝張老師讓我迷失時得到救贖性慾與求知可以兼得」、「現在pornhub簡直是聖人境地」。

►快搶！智慧型手機竟然才3690元

ET快訊
快訊／孟美岐首度親自發聲！　連3次道歉：會深刻反思
快訊／阿里山遊客跌落橋下　墜6米深山谷
快訊／趙建銘進監獄了！　提前1天報到
又是他！　瑪莎拉蒂「渣男」又闖禍
婆婆衝娘家罵人！驚覺車子、房子「全媳婦買的」秒閉嘴
孟美岐向正宮道歉！　認了「有交往」陳令韜
士林夜市屋主「放棄上億元都更」　百年祖厝成古蹟
台灣師Pornhub教數學　賺750萬網跪了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

強震一晃！9歲哥喊「妹妹過來」急衝肉身護妹　緊抱16秒惹噴淚

【英語多益通】Deepfake深偽技術被濫用　red flag有警訊的意思

日本人畫「台灣四季圖」！網喊「超中肯」：真的秋不起來

國泰航空新購物平台搶攻「雙11」　網購賺哩數、精品下殺55折

ETtoday 10年大挑戰　十年前後照抽星巴克、哈根達斯

魚瑞生技為養殖漁業謀出路　新技術提高魚苗存活率

台灣師Pornhub教數學賺750萬！　網跪讚：性慾與求知可以兼得

穿人體肌肉裝拚了！馬祖女老師「赤裸登場」太熱血　學生秒變專心

機師猝逝家中！經歷20天「值勤＋居檢」輪迴　指揮中心回應了

230萬未到貨高端用不完改援外？陳時中「多國接洽中」

坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

看醫生太緊張　刺刺哇哇大哭像嬰兒

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

鄭元暢曝賈靜雯「常喝茫」女兒習慣惹　自豪唱過小巨蛋..虧「妳那時...蓋好了嗎？」

女邊走邊滑手機被按喇叭爆口角 駕駛怒下車「持BB槍」恐嚇追趕

萌娃找奶水喝「狂吸吮爸爸胸部」 爹痛到表情猙獰...媽笑：體驗親餵

鄧佳華高調曝1萬5薪水交給媽　連千毅直播嗆：唷林阿嬤咧！

強震一晃！9歲哥喊「妹妹過來」急衝肉身護妹　緊抱16秒惹噴淚

【英語多益通】Deepfake深偽技術被濫用　red flag有警訊的意思

日本人畫「台灣四季圖」！網喊「超中肯」：真的秋不起來

國泰航空新購物平台搶攻「雙11」　網購賺哩數、精品下殺55折

ETtoday 10年大挑戰　十年前後照抽星巴克、哈根達斯

魚瑞生技為養殖漁業謀出路　新技術提高魚苗存活率

台灣師Pornhub教數學賺750萬！　網跪讚：性慾與求知可以兼得

穿人體肌肉裝拚了！馬祖女老師「赤裸登場」太熱血　學生秒變專心

機師猝逝家中！經歷20天「值勤＋居檢」輪迴　指揮中心回應了

230萬未到貨高端用不完改援外？陳時中「多國接洽中」

快訊／孟美岐首度親發聲！疑認「誤當小三」連3次道歉：會深刻反思

《女力》王上菲嫁入豪門使喚男傭　26歲鮮肉霸氣強吻超害羞！

南投玩很大！消費滿額週週抽10萬現金、特別月加碼抽100萬

快訊／阿里山眠月線17號橋登山客失足　跌6米深橋下無呼吸心跳

郭永興／入CPTPP危險迷思「中難台易」

撿到「開光雞」回家跟兒「貼頭睡」　她傻眼：這雞正常嗎？

【廣編】德誼數位振興5倍券　滿額週週再抽5千購物金

2022萬金石馬拉松11月1日起報名　30日公布抽籤結果

Tizzy Bac信義街頭免費開唱！　宇宙人不認老自稱「新生代樂團」

屈中恆女兒自卑外貌落淚...媽反應她崩潰　Vicky：會醜到哪去

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

生活熱門新聞

吳寶春舉國旗領獎　管碧玲17字掀熱議

抖10秒！今晨連2震　南部人驚：超大！先上下再左右

本土+2！雙北各1例「Ct值曝光」　境外6例自3國入境

在丟丟妹直播抽中電視！她慘被盜刷

23歲↑10:00開搶BNT　莫德納全開放

餐被打翻卻要付錢！呱吉怒轟...下秒愧疚了

101「超搖擺」業者回阻尼器狀態

軍中販賣機霸主！網狂推神級飲品

3分鐘就預約到！他嗨喊「我還挑診所」曝1技巧不會卡

最年輕個案！15歲女打BNT體育課休克亡　疫苗接種新增7死

手搖飲店1現象狂湧　網爆尷尬：不想買了

快訊／今增2例本土、6境外　1人死亡！

醫：AZ混打BNT「這2點要超前思考」！

施打BNT一週　女大生出現「2嚴重副作用」嚇哭！

更多熱門

相關新聞

科任老師3年請假769天「撈錢秘辛」意外曝光

科任老師3年請假769天「撈錢秘辛」意外曝光

義大利東北部一名高中數學教師，以病假和育兒假的名義，在短短3年之內就請假769天，意即有超過3分之2的時間都沒有到學校教書，甚至用生病和照顧幼兒的名義請領福利津貼，還在請假期間到不同地方兼差，賺取約9.7萬歐元（約新台幣317萬元）的非法收入，同事們忍無可忍才決定檢舉。

數學老師「3年請假769天」！同事受夠怒報警

數學老師「3年請假769天」！同事受夠怒報警

挪用醫院3億抖內兒媳成人頻道！超慘下場曝

挪用醫院3億抖內兒媳成人頻道！超慘下場曝

Pornhub遭34女提告　指控從性虐內容和性販運獲利

Pornhub遭34女提告　指控從性虐內容和性販運獲利

18歲女歌手進軍色情網站　6小時海賺2800萬

18歲女歌手進軍色情網站　6小時海賺2800萬

關鍵字：

數學老師張旭微積分成人網站Pornhub

讀者迴響

熱門新聞

印度神童又說中！它「滿血復活」

新員工到職主動加班到半夜　隔天公司癱瘓了

鄧佳華給媽媽「孝親費金額曝」！

蕾菈親爆「跟酷炫在一起過」　穿超辣戰袍提分手！

吳寶春舉國旗領獎　管碧玲17字掀熱議

獨／陳修將女友死前「4段音檔」曝光

抖10秒！今晨連2震　南部人驚：超大！先上下再左右

本土+2！雙北各1例「Ct值曝光」　境外6例自3國入境

在丟丟妹直播抽中電視！她慘被盜刷

23歲↑10:00開搶BNT　莫德納全開放

餐被打翻卻要付錢！呱吉怒轟...下秒愧疚了

快訊／台北知名餐廳「唐宮」大火

女星爆當小三「正宮痛揭對話」

蔡英文不是隊友！　陳柏惟要基進派人補選

雪隧用「自動感應大燈」竟遭罰3000

更多

最夯影音

更多
坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！

坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！
愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

看醫生太緊張　刺刺哇哇大哭像嬰兒

看醫生太緊張　刺刺哇哇大哭像嬰兒

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面