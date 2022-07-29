新竹縣+657！假日社區接種站開打　平日衛生所持續服務

▲新竹縣今日新增657例本土確診。（圖／新竹縣政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣今日新增657例本土確診案例，居家隔離776人、居家照護列管人數2230人。今年累計確診人數11萬6186人。

疾病管制署宣布，我國向國外採購之猴痘口服抗病毒藥物tecovirimat，已於本月27日晚間抵台，完成通關及驗收程序後，將配撥各區管制中心。該藥物將由醫師評估治療效益與風險，充分告知病患並獲得同意後提出申請，經審核通過後提供重症及免疫低下確診個案使用。

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依據世界衛生組織和歐洲疾病管制中心等單位的建議，大多數猴痘患者不需要特殊治療，主要以輸液治療與維持營養等支持性療法，來減輕症狀和併發症。口服抗病毒藥物tecovirimat建議使用於猴痘確診且病情嚴重的病患或免疫低下者。

衛生局提醒，本週末社區接種站將於明日上午8時至11時50分由大安醫院團隊在新竹縣婦幼館開打，兒童BNT及嬰幼兒莫德納疫苗安排在10時至11時50分，請家長依預約時間帶幼兒前往接種站，以避免擁擠群聚及久候。

除了社區接種站外，新竹縣52家合約醫療院所、13鄉鎮市衛生所均持續提供各年齡層對象、各廠牌、各劑次的疫苗接種服務，請符合資格的鄉親就近預約接種。未來一週各鄉鎮市衛生所的疫苗接種服務資訊和時間，請參考附圖。

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