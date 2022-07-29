快訊／今增57死！本土+22983「境外大增306例」

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增22983例本土個案，另增306例境外移入，確診個案當中增加57人死亡。本土病例仍以六都最多，縣市分布依序是新北市4065例、台中市2685例、桃園市2392例、高雄市2313例、台北市2299例、台南市1906例。



▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，今日新增之22,983例本土病例，為10,431例男性、12,540例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,065例)、臺中市(2,685例)、桃園市(2,392例)、高雄市(2,313例)、臺北市(2,299例)、臺南市(1,906例)、彰化縣(1,135例)、屏東縣(719例)、新竹縣(657例)、苗栗縣(643例)、雲林縣(636例)、新竹市(551例)、宜蘭縣(512例)、花蓮縣(446例)、嘉義縣(436例)、南投縣(363例)、基隆市(326例)、嘉義市(301例)、臺東縣(278例)、金門縣(169例)、澎湖縣(139例)、連江縣(12例)。

▲指揮中心公布7/29確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增57例本土病例死亡個案，為31例男性、26例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、54例具慢性病史、37例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月12日至7月26日，死亡日期介於5月14日至7月26日。

指揮中心說明，今日新增306例境外移入個案中，為156例男性、150例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，分別自美國(12例)、澳大利亞、菲律賓及越南(各7例)、德國(6例)、荷蘭及馬來西亞(各5例)、法國及加拿大(各4例)、阿拉伯聯合大公國、柬埔寨、泰國及日本(各3例)、義大利、新加坡、巴基斯坦及英國(各2例)、土耳其、哥倫比亞、南非、中國、印度、比利時及印尼(各1例)，另222例感染國家調查中。入境日期介於今年6月29日至7月28日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。