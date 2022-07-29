兒童MIS-C高峰到！累積70例「逾半數5歲以下」　羅一鈞籲帶幼兒打疫苗

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（29）日公布兒童本土重症分析，目前累積136例個案，當中最主要是孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）有70例，值得注意的是，當中有43例屬於5歲以下。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞分析，依據先前疫情高峰推估，目前正處於兒童出現MIS-C的高峰，且近期0~5歲個案有增加趨勢，正好反映6歲以上兒童普遍接種疫苗，所以主要發生在5歲以下小朋友，希望家長儘速帶幼兒接種疫苗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲指揮中心7/29說明國內兒童(12歲以下)本土重症個案分析。（圖／指揮中心提供）

根據指揮中心統計，國內12歲以下新冠本土兒童重症累積136例，其中25例死亡，值得注意的是，近期0~5歲年紀較小的幼兒重症比例增加，136例兒童重症當中有91例屬於5歲以下，占比達到67%，45例屬於6~12歲，占比33%。

兒童重症以MIS-C為最主要。指揮中心今天公布一口氣新增8例MIS-C通報，統計到目前為止已經累積70例。其他則依序是腦炎25例、肺炎20例、哮吼症8例、家中死亡6例、敗血症3例、共病3例及心肌炎1例。

羅一鈞表示，國內新冠本土疫情高峰主要發生在5月底、6月初，且以北部優先，後續才是中南部疫情上升，由於MIS-C多在確診後6週左右發生，7月下旬正處於MIS-C高峰期，近期也是中部個案通報為主。

觀察也發現，MIS-C個案年齡分布，在不久之前還是5歲以下與6~12歲各占一半，現在則翻轉以5歲以下為多，統計目前累積的70例MIS-C，有43例都是5歲以下個案；進一步分析疫苗接種狀況，70人當中僅有10人接種過疫苗。

羅一鈞說，這也反映了6歲以上兒童普遍接種疫苗，所以主要發生都落於5歲以下還沒接種疫苗的小朋友，希望家長還是儘速帶小朋友接種，打一劑保護效果就有90％以上，呼籲家長在疫情還算平穩的時候盡快接種，預防MIS-C也可以預防腦炎等重症風險。

▲MIS-C常見症狀。（圖／指揮中心提供）