今暴增8兒童MIS-C！首見合併輪狀病毒、黴漿菌感染　住院治療中

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（29）日公布新增通報140例中重症，其中重症個案再增8例兒童多系統發炎症候群（MIS-C），當中有2名兒童分別合併感染輪狀病毒與黴漿菌，為個案中首見，目前仍住院治療中。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增22983例本土個案，另增306例境外移入，確診個案當中增加57人死亡；另新增通報140例中重症，其中76例中症，61例重症。

▲新增孩童多系統炎症徵候群(MIS-C)個案。（圖／指揮中心提供）

在特殊個案方面，一口氣新增8例兒童重症MIS-C，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，個案年齡分布2~11歲，5男3女，5月13日至7月14日新冠確診，MIS-C發病則是從6月8日至7月22日間，主要症狀是發燒皮疹，頸部腫痛，腹瀉等等，其中5人已經出院，3人住院。

住院中個案有2人合併其他感染，羅一鈞指出，一名3歲男童合併輪狀病毒感染，他沒有慢性病史，7月5日確診新冠，7月16日陸續發燒嘔吐腹瀉，食慾活力下降，7月20日到急診，診斷急性腸胃炎住院，住院後檢查輪狀病毒抗原陽性，另外抽血檢查結果，發炎和血栓指數升高，亦診斷為MIS-C，給予免疫球蛋白治療，目前在一般病房。

另一名8歲女童則是有合併黴漿菌感染，個案本身沒有慢性病史，接種2劑疫苗，7月14日確診新冠，7月21日發病，陸續有發燒、全身皮疹、咳嗽、流鼻水，7月23日前往急診，X光顯示輕微肺炎，肺炎梅漿菌IgM快篩陽性，診斷梅漿菌感染及疑似MIS-C，住加護病房，7月28日已經轉一般病房，病況改善，目前仍住院中。

根據指揮中心統計，國內12歲以下兒童重症累積136例，其中25例死亡；分別為MIS-C 70例、腦炎25例、肺炎20例、哮吼症8例、家中死亡6例、敗血症3例、共病3例及心肌炎1例。

▲MIS-C常見症狀。（圖／指揮中心提供）