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當兵遇通靈班長「連說中2事」還預測：連上有人手斷掉！真相超毛

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T65K2步槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲原PO分享在軍中遇到的真實事件。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名退伍網友分享當兵時親身經歷的故事，某天看到有位義務役下士班長在哭，對方透露因為體質特殊，晚上睡覺時完全不能入睡，閉上眼就會浮現各種影像，連味道都聞得到，但沒人相信，為了證實沒有說謊，對方說出原PO外婆生前的尊容，甚至還能預測未來的事情，結果真的發生了。

男網友在臉書「靈異公社」發文，民國97年當兵時，軍中有位義務役下士班長有靈異體質，晚上很難入睡，閉上眼就會有各種影像和各種靈直接浮現，連靈體身上的味道都聞得到，「比方說燒死的人，身上的燒焦味」，但是都沒有人相信，因此請對方說說關於他的事情。

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原PO指出，「他第一件事情就說出我外婆生前的尊容」，外婆民國95年就過世了，「我跟他素昧平生，而且兩年前他還沒當兵呢」；接著他開始詢問其他事情，「他詳述我老婆的長相」，不過，當時整個部隊只有3個人知道他談戀愛，而且他還未婚，只是女友而已，多年後也真的結婚了。

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T74排用機槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲原PO透露，下士班長說的話之後都成真了。（示意圖／記者李毓康攝）

原PO透露，最神奇的是，某天對方突然跟他說「小心，你連上有人手斷掉」，他滿頭霧水，因為當時他正準備去正規班受訓，而且還是情報官暫代後勤官。怎料，後來在基地期間直接接任連長；某天，連中某個志願役士官，因為搬運裝備小拇指被壓斷。

原PO補充，義務役下士班長向他透露，能夠看得見並不是天生，也不是修來的，「是讀高職時在路上砍人，血噴到眼睛開的，所以是上天給的處罰不是恩賜」。

貼文一出，掀起網友討論，「下士如果開算命館應該大排長龍豪宅買好幾棟，厲害了」、「身為絕對麻瓜真是什麼感覺都沒有」、「如此道破天機鐵口直斷，他未來的人生必定苦難不斷」、「身為麻瓜很難想像」、「我相信他，因為我也碰過一個朋友，是被他舅舅背去看兇殺案給沖開的」。

本文獲原PO授權轉載。

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