去台南拜到陰廟「廟公一早醉醺醺」　她回家估狗嚇傻：消失了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友本身體質敏感，有一回到台南玩，經過某處墳墓後，突然狂飆淚、頭痛，於是決定到廟裡拜拜，當時男友從Google隨意找了間小廟，沒想到結局讓她超毛，直到現在仍忘不掉。

女網友在Dcard娓娓道來，那天經過台南某處墳墓，回到市區後，她突然整個人不舒服，一直飆淚、頭又很痛，於是跟男友提議，到王爺廟拜拜，「男友看到我指定的正廟後拒絕了，直接看估狗帶我去一間小間的，起初我覺得估狗上的照片都還好，但到了那竟發現，廟公廟婆都在喝酒，一大早就醉醺醺的。」

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她回憶道，「廟裡環境基本上都是灰塵，不太像陽廟，我覺得不太對便跟男友說，他則保持隨便的態度；重點是，那天拜完一直不太對勁，還時不時被好兄弟騷擾。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

後來，原po到住家附近經常去的陽廟，結果師父看到拜拜的她，點了點手指，問她近期是否有去陰廟拜拜，「我當下完全忘記，是回到家才想起，去台南時有拜到陰廟，於是忍不住上網查，怎料那間廟直接在估狗上消失了。」

網友們看完也超毛，紛紛回應「男朋友會拒絕，代表他其實早就被卡到，那東西會控制抗拒」、「男的也有卡到吧」、「我昨天晚上才看完咒，現在對於那些陰廟、邪教都好怕，只想趕快找時間去找濟公師父秀秀」、「等等...妳不覺得廟公廟婆在喝酒就很奇怪嗎」。

另外，也有內行分享，如何辨別陰廟跟陽廟，首先大間的陽廟多數會有天井，土地公、城隍爺除外，整廟內會很明亮，曬得到太陽，而且主神都會有名、尊稱；而陰廟則幾乎不會有天井，陽光照不到殿內，所以廟裡比較昏暗些，然後主神大多叫某某公、某某姑娘這樣的稱號。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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