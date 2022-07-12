　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

去台南拜到陰廟「廟公一早醉醺醺」　她回家估狗嚇傻：消失了

▲香,拜拜,道教,宮廟,廟宇,宗教 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友本身體質敏感，有一回到台南玩，經過某處墳墓後，突然狂飆淚、頭痛，於是決定到廟裡拜拜，當時男友從Google隨意找了間小廟，沒想到結局讓她超毛，直到現在仍忘不掉。

女網友在Dcard娓娓道來，那天經過台南某處墳墓，回到市區後，她突然整個人不舒服，一直飆淚、頭又很痛，於是跟男友提議，到王爺廟拜拜，「男友看到我指定的正廟後拒絕了，直接看估狗帶我去一間小間的，起初我覺得估狗上的照片都還好，但到了那竟發現，廟公廟婆都在喝酒，一大早就醉醺醺的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她回憶道，「廟裡環境基本上都是灰塵，不太像陽廟，我覺得不太對便跟男友說，他則保持隨便的態度；重點是，那天拜完一直不太對勁，還時不時被好兄弟騷擾。」

▲▼廟,拜拜,進香。（圖／記者周宸亘攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

後來，原po到住家附近經常去的陽廟，結果師父看到拜拜的她，點了點手指，問她近期是否有去陰廟拜拜，「我當下完全忘記，是回到家才想起，去台南時有拜到陰廟，於是忍不住上網查，怎料那間廟直接在估狗上消失了。」

網友們看完也超毛，紛紛回應「男朋友會拒絕，代表他其實早就被卡到，那東西會控制抗拒」、「男的也有卡到吧」、「我昨天晚上才看完咒，現在對於那些陰廟、邪教都好怕，只想趕快找時間去找濟公師父秀秀」、「等等...妳不覺得廟公廟婆在喝酒就很奇怪嗎」。

另外，也有內行分享，如何辨別陰廟跟陽廟，首先大間的陽廟多數會有天井，土地公、城隍爺除外，整廟內會很明亮，曬得到太陽，而且主神都會有名、尊稱；而陰廟則幾乎不會有天井，陽光照不到殿內，所以廟裡比較昏暗些，然後主神大多叫某某公、某某姑娘這樣的稱號。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

開箱雲好康優惠！！內有折扣碼

►超夯「神級牙刷」深層清潔！智慧型抗菌刷毛「1根分成極細4叉」

►1包15元！醫院激推「4款養生沖泡飲」熱量134卡　4種人超適合

►我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃　再送晶華牛肉麵

►超夯「萬歲牌堅果飲」12種天然好料！順口又好喝　加牛奶更神

►殺到快對折！日本直送「北海道鍋物組」　花咲蟹、根昆布高湯超鮮甜

►烏魚黃金絲醬「吃得到烏魚子」　拌飯拌麵超涮嘴！整組限時殺對折

►墾丁夏都沙灘酒店住宿下殺5.6折！夏日旅行衝一波

ET快訊
台大新校長9位候選人出爐！　 知名院長、教授都入列了
快訊／第二例猴痘侵台！本國籍30多歲男「從美國入境」
快訊／富邦金配息出爐！殖利率高達6.3%
李㼈「18歲絕美女兒」考上師大！　被下禁愛令
安倍遺孀憶亡夫「謝謝你一直以來的守護」！　追思文內容曝光
見證歷史！　歐元兌美元匯價1:1
快訊／越野車界「孤輪王」魂斷夢湖　解剖報告曝
快訊／淡水阿婆鐵蛋創辦人離世！　腦中風突倒下
「10元國民飲料漲價了！」　他崩潰：剩麥香還沒背叛

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／第二例猴痘侵台！本國籍30多歲男「從美國入境」

中國信託文薈館年度特展「飛天毯歷險記」　教孩子從新臺幣認識臺灣

台大新校長9位候選人出爐！　 知名院長、教授都入列了

網美揪團「墾丁3天2夜」免費玩！只提1條件　釣出大票老司機

「與好哥們單獨過夜」女友曝1身分：不可能啪啪！男友綠炸了

姊弟一起刮陰毛！他自爆「幫做羞羞1事」：姊姊很開放　網看呆

別人的iPhone比較好？他怨「展示機」比自己手機好　網點出關鍵

去台南拜到陰廟「廟公一早醉醺醺」　她回家估狗嚇傻：消失了

獨／追隨姐姐腳步！16歲少年挑戰最年輕獨駕機環球　「7／16抵台」

1關鍵系統太強了！颱風得再等等　明起「雨區擴大」週末熱爆

任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她

《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

墨西哥辣椒→剝皮辣椒 妻怒做「寒酸捲餅」報復

台中30年麥當勞正式熄燈！　民眾擠門口搶拍：青春沒了

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

送貨遇鬥牛犬問：友善嗎？　見牠「搖尾回應」結局暖翻

媽用飯蛋糕幫兒慶生！　一句「把飯吃完」他淚崩

休旅車私裝紅藍警示燈　緊跟救護車5公里6違規

快訊／第二例猴痘侵台！本國籍30多歲男「從美國入境」

中國信託文薈館年度特展「飛天毯歷險記」　教孩子從新臺幣認識臺灣

台大新校長9位候選人出爐！　 知名院長、教授都入列了

網美揪團「墾丁3天2夜」免費玩！只提1條件　釣出大票老司機

「與好哥們單獨過夜」女友曝1身分：不可能啪啪！男友綠炸了

姊弟一起刮陰毛！他自爆「幫做羞羞1事」：姊姊很開放　網看呆

別人的iPhone比較好？他怨「展示機」比自己手機好　網點出關鍵

去台南拜到陰廟「廟公一早醉醺醺」　她回家估狗嚇傻：消失了

獨／追隨姐姐腳步！16歲少年挑戰最年輕獨駕機環球　「7／16抵台」

1關鍵系統太強了！颱風得再等等　明起「雨區擴大」週末熱爆

Nikon停止生產DSLR單眼相機！　道別60年發展史

兄弟將找投手測試！富邦也有考慮簽自培　林鋅杰有機會嗎？

金管會官員翹班16次被扣3天薪　提告喊「都是馬桶害的」被打臉

「蔡其昌長相我不予置評」　蔡英文：但他越老越好看！

公園散步遇見同款大狗狗　「坐一起身高差10倍」路人圍一圈搶拍

最大國考高普考7月15日登場　全國設13考區連續5天舉行

快訊／第二例猴痘侵台！本國籍30多歲男「從美國入境」

為台博案槓上！李永得要柯文哲像個市長　她反嗆：別牽拖！

山上徹也：若在奈良失敗　「會到下個輔選地點動手」殺安倍

看X光片頭皮都麻了！13歲妹做「根管治療」針斷在牙齦裡

男女三寶「碰碰愛」！2人躺地翻滾 網讚療癒：怎麼那麼粗魯～

生活熱門新聞

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

不是孤僻！「單純討厭社交」星座名單曝光

明雨區擴大！成颱機率曝　預估路徑出爐

月入45K男提親　女友爸要216萬聘金：不拿吃虧

男分享人妻辣照！友突告白：想被鐵牛Ｘ

手術刀片掉體內卡2天　嬤突病逝

他每天幫媽換尿布、擦澡　女友喊噁：像亂倫

放鳥外送員60杯飲料　訂購人竟是往生者

33歲單身女開擇偶4條件！網見「這1點」全罵翻

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

什麼東西比以前便宜？　眾全「喊2字」送陳時中

明起天氣3階段變化　颱風生成機率曝

「烏窺涼涼」她傻看3次求翻譯！網嘆：年輕人要加強

于美人突PO警世文　2.3萬人看哭

更多熱門

相關新聞

領電影套票被告知「貨還沒到」　她怒：官網還改日期

領電影套票被告知「貨還沒到」　她怒：官網還改日期

電影《小小兵2：格魯的崛起》將在7月20日全台上映，威秀影城也獨家推出小小兵組合套餐預購，並於7月8日限量開賣，讓許多小小兵迷興奮不已！不過，有名網友在網路上購買小小兵組合套，前往京站威秀領取，明明官網寫著「7月8日開放領取」，卻被告知「要20日才能領取」，讓她十分傻眼，「自己沒做好，還要消費者買單」。對此，威秀影城給出回應。

大胸女嘆狂噴汗　釣出神人分享餐巾紙妙用

大胸女嘆狂噴汗　釣出神人分享餐巾紙妙用

股市小白如何買股？網勸千萬別做「這2事」

股市小白如何買股？網勸千萬別做「這2事」

月薪10萬「買飲料」女友臉垮！男：不能享受

月薪10萬「買飲料」女友臉垮！男：不能享受

「科大這1系」頂大生也搶考　過來人：CP王

「科大這1系」頂大生也搶考　過來人：CP王

關鍵字：

陰廟廟公卡到陰師父靈異拜拜估狗Dcard

讀者迴響

熱門新聞

野生「大咖夫妻」逛墾丁大街求偶遇！

本土劇床戲播出「尺度太大急打馬賽克」！

50歲單身漢撿到女嬰…養女25年後變「億萬CEO」！

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

1週愛愛幾次才正常？泌尿醫曝「超羞黃金公式」

不是孤僻！「單純討厭社交」星座名單曝光

目睹女友被性侵　男把他分屍洩恨

發現5歲兒不是親生！爸爸直接遺棄幼稚園

懷雙胞胎「只生出一個」　許孟哲妻首吐痛心真相

體育署加碼推30萬份千元動滋健身券

明雨區擴大！成颱機率曝　預估路徑出爐

即／安倍葬禮現場出現「中華民國國旗」！

月入45K男提親　女友爸要216萬聘金：不拿吃虧

男分享人妻辣照！友突告白：想被鐵牛Ｘ

戀愛實境秀驚見「1女尬2男肉體調情」！主持人超火大

更多

最夯影音

更多
任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她

任容萱親吻模特男友洩戀情！　他甜告白：有多幸運遇到她
《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

《人氣歌謠》攝影師「沉浸式運鏡」　打造神舞台「偶像們很努力，所以要拍好」

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

巴拿馬壯漢扮「安妮亞」　扭腹肌撒嬌喊：好寂寞

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

醉漢闖社區尿尿倒停車場入口　住戶返家輾斃過失致死送辦！

墨西哥辣椒→剝皮辣椒 妻怒做「寒酸捲餅」報復

墨西哥辣椒→剝皮辣椒 妻怒做「寒酸捲餅」報復

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面