　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

研究：人為因素暖化　讓英國熱浪可能性暴增10倍

▲▼ 英國熱浪。（圖／路透）

▲英格蘭東米德蘭地區的科寧斯比村（Coningsby）7月測得攝氏40.3度，創下歷史新高。（示意圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

依據一份最新研究，人類因素造成的氣候變遷，讓英國出現破紀錄熱浪的可能性增加至少10倍。據估計，在英格蘭與威爾斯地區，光是7月18日及19日就有超過840人熱死。

綜合路透、天空新聞報導，英國7月出現創紀錄高溫，不但在英格蘭東米德蘭地區的科寧斯比村（Coningsby）測得攝氏40.3度，打破歷史紀錄，且全國多達46個地方監測站氣溫也都創下新高。這波炎熱天候讓倫敦周圍爆發一連串火災，數十棟房舍被燒毀，民眾叫救護車的頻率也大幅增加。

▲▼ 英國熱浪。（圖／路透）

儘管現階段仍需要更多時間才能計算出熱浪期間出現的超額死亡數，但據估計，光是7月18日及19日，英格蘭與威爾斯地區就有840多人死亡。

為了確定氣候變遷如何影響英國出現此種極端熱浪的頻率，參與研究的21名科學家利用天氣數據及電腦模擬進行快速分析，進行今昔比較。儘管電腦模擬顯示，氣候變遷使得7月熱浪上升約攝氏2度，但依據歷史紀錄分析，在全球暖化開始導致氣溫上升的前工業化時期，出現熱浪的可能性小得多，且溫度會比現在低攝氏4度。

▲▼ 英國熱浪。（圖／路透）

研究指出，由於氣候變遷，極端高溫侵襲英國的可能性增加10倍，且這只是保守估計，因為極端氣溫的攀升程度，早已超越氣候模型的預估。

就在2020年，英國氣象局（Met Office）科學家發現，若無人為因素導致氣候暖化，在自然狀態下出現40度以上高溫的可能性約每1000年才會有一次，然而如今已經變成每100年一次。

►2050年高溫「提早28年」來了　英國氣象局驚人預測將成真
►致死高溫橫掃歐洲1700死！英國氣溫飆破350年紀錄　WHO曝唯一解方

ET快訊
陳時中「忙到九點吃泡麵」！　全場抓一細節酸爆：演的啦
高雄鼠窩Day4攻進4樓！最恐怖B1先抽風24hrs　避免人
網購「鼠尾草」漲價30倍賣出　她狂賺2千萬...板橋買豪宅
快訊／午後雨彈開炸　4縣市大雨特報
防疫獎金入帳！　護理師見「2位數金額」哭了
吊車吊架忘記收！　開上道路「2電桿被扯斷」休旅被砸毀
快訊／鄰近國家疫情飆高　王必勝：8月維持現行防疫措施
快訊／切割？　蔡英文今原合體林智堅「臨時被喊卡」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

嗅覺突喪失要注意！　研究：恐是阿茲海默症初期徵兆

58歲婦「頭部中彈」拖1周！　她開刀驚險活命：完全不知被槍擊

南韓新冠重症、死亡創2個月新高！　PSY「濕身秀」戴口罩才能進場

研究：人為因素暖化　讓英國熱浪可能性暴增10倍

軍事博物館淪炮房！情侶逛一半當場開啪　不怕「阿兵哥」列隊觀戰

南韓尹錫悅民調雪崩慘跌！施政滿意度「僅剩28%」　黨內互打是主因

拜登、川普麥擱來！最新民調曝　多數美國人「反對兩人參選2024」

魂斷密室！7歲男童睡一半失蹤「離奇陳屍洗衣機」　養父母崩潰

女獄警「不斷被囚犯性侵」　超扯長官當皮條客！安排她和男人啪啪

「全世界最危險公路」逾1000人斷魂！絕美風景太震撼　卻暗藏2危機

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

天道盟大哥「撂人包圍工地」　索3千萬不成...教唆小弟鬧事

禹英禑「4追人密技」成就解鎖　李濬浩心動告白：喜歡到像生病了

白紗突被「大黑影」壓住　調皮毛花童一屁股霸佔

放暑假帶弟去遊樂園玩　姐配音內心超厭世OS！

婁峻碩羞曝和焦凡凡「有壞壞」　邱鋒澤「沒壞壞」慘被電...陳零九：是我啦

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

嗅覺突喪失要注意！　研究：恐是阿茲海默症初期徵兆

58歲婦「頭部中彈」拖1周！　她開刀驚險活命：完全不知被槍擊

南韓新冠重症、死亡創2個月新高！　PSY「濕身秀」戴口罩才能進場

研究：人為因素暖化　讓英國熱浪可能性暴增10倍

軍事博物館淪炮房！情侶逛一半當場開啪　不怕「阿兵哥」列隊觀戰

南韓尹錫悅民調雪崩慘跌！施政滿意度「僅剩28%」　黨內互打是主因

拜登、川普麥擱來！最新民調曝　多數美國人「反對兩人參選2024」

魂斷密室！7歲男童睡一半失蹤「離奇陳屍洗衣機」　養父母崩潰

女獄警「不斷被囚犯性侵」　超扯長官當皮條客！安排她和男人啪啪

「全世界最危險公路」逾1000人斷魂！絕美風景太震撼　卻暗藏2危機

【廣編】騎上BW’S橫跨美國　一點「野」不麻煩

台東縣今新增278例確診、2例死亡個案　縣內群聚事件監控中

嗅覺突喪失要注意！　研究：恐是阿茲海默症初期徵兆

芒果大豐收！「黃毛丹芒狗」亂入搶鏡頭　網笑：以為是榴槤

售票系統死當77分鐘！窗口、網路全無法購票　主機連2天出包

月花百萬租3辦公室...幫賭客線上服務　帶千萬薪水慘被全部沒收

勞保生育給付4種申辦方法一次看　單胎最高可領9.1萬元

高雄鼠窩清出18.45噸垃圾！驚人處理費全民埋單？　環保局說話了

陳時中「忙到九點才吃泡麵」！　全場抓一細節酸爆：演的啦

比熊犬遭「桌腳貫穿頭頂」？　網全嚇爛：快叫救護車~

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

國際熱門新聞

猴子強擄2歲女童！爸媽拚死拔河畫面曝

拜登與習近平通話「討論台灣」

被婆婆嫌又矮又醜　新娘婚禮當天被拋棄

女獄警「不斷被囚犯性侵」竟是長官安排

拜登：美反對單方面改變台海現狀

美媒：裴洛西29日出訪亞洲 「暫定」台灣行程

全美最大人工湖「水位驟降」狂冒人類屍體

八月砲火再現？一戰悲劇的啟示

南韓女兵哭訴遭遇恐怖怪談！宿舍內離奇輕生

拜登習近平前4次通話一覽

外界猜測「Fed毋須激進升息」　美股勁揚332點

基輔附近基地遇襲　澤倫斯基夫婦為時尚雜誌拍照

飛機餐出現濕滑黑蛇頭　空姐吃下肚崩潰

數據曝「BA.5更危險」　病毒會攻擊心肌細胞

更多熱門

相關新聞

熱到送醫！日本保險龍頭推「中暑保單」

熱到送醫！日本保險龍頭推「中暑保單」

日本面臨極端酷暑，東京在相對涼爽的6月雨季曾連續6天出現35°C以上高溫，截至7月3日的一周內還創下全日本1.4萬人中暑送醫的驚人紀錄。部分日本保險公司開始推出「中暑保單」，為遭受熱浪襲擊的民眾提供醫療保險，有的方案一天保費僅100日元（約新台幣22元）。

倫敦高溫竟使旅費暴增行李遺失

倫敦高溫竟使旅費暴增行李遺失

法國店家開冷氣不關門　最高罰2萬

法國店家開冷氣不關門　最高罰2萬

虎尾垃圾場大火竄濃煙　最高可罰500萬

虎尾垃圾場大火竄濃煙　最高可罰500萬

北極暖化快4倍！　「熱穹現象」熱浪襲歐美氣溫猛飆

北極暖化快4倍！　「熱穹現象」熱浪襲歐美氣溫猛飆

關鍵字：

熱浪氣候變遷

讀者迴響

熱門新聞

納豆出外景都沒接電話！

36歲單親媽暗夜墜樓身亡　國中兒：是我媽　

MIRROR舞者「最嚴重恐永久癱瘓」

遭家暴40年...親手送走癌夫！廖輝英爆瘦現身

大甲地瓜球Q彈2粒是假的！超兇老闆娘認了

舞者男友遭「600公斤電視牆」重砸頭

季芹破尺度脫了！

男團演唱會「大螢幕突墜落」當頭砸人！2舞者被壓底下　

不換堅但退回台大學位？　蔡英文昨會林智堅要他「這麼做」

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

鬼門開「3類人注意了」　尤其屬虎：加倍小心

鷹流老闆想撤出台灣　原因曝光

快訊／國道3號連環撞！25歲駕駛雙腿骨折亡

名模被嗆「給別人射」怒離　夫反揭：她跟男人開房

新莊1180萬8房透天求售　屋主6月才買進！房仲曝：剛賣掉

更多

最夯影音

更多
火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲
單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

天道盟大哥「撂人包圍工地」　索3千萬不成...教唆小弟鬧事

天道盟大哥「撂人包圍工地」　索3千萬不成...教唆小弟鬧事

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面