研究：人為因素暖化　讓英國熱浪可能性暴增10倍

▲英格蘭東米德蘭地區的科寧斯比村（Coningsby）7月測得攝氏40.3度，創下歷史新高。（示意圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

依據一份最新研究，人類因素造成的氣候變遷，讓英國出現破紀錄熱浪的可能性增加至少10倍。據估計，在英格蘭與威爾斯地區，光是7月18日及19日就有超過840人熱死。

綜合路透、天空新聞報導，英國7月出現創紀錄高溫，不但在英格蘭東米德蘭地區的科寧斯比村（Coningsby）測得攝氏40.3度，打破歷史紀錄，且全國多達46個地方監測站氣溫也都創下新高。這波炎熱天候讓倫敦周圍爆發一連串火災，數十棟房舍被燒毀，民眾叫救護車的頻率也大幅增加。

儘管現階段仍需要更多時間才能計算出熱浪期間出現的超額死亡數，但據估計，光是7月18日及19日，英格蘭與威爾斯地區就有840多人死亡。

為了確定氣候變遷如何影響英國出現此種極端熱浪的頻率，參與研究的21名科學家利用天氣數據及電腦模擬進行快速分析，進行今昔比較。儘管電腦模擬顯示，氣候變遷使得7月熱浪上升約攝氏2度，但依據歷史紀錄分析，在全球暖化開始導致氣溫上升的前工業化時期，出現熱浪的可能性小得多，且溫度會比現在低攝氏4度。

研究指出，由於氣候變遷，極端高溫侵襲英國的可能性增加10倍，且這只是保守估計，因為極端氣溫的攀升程度，早已超越氣候模型的預估。

就在2020年，英國氣象局（Met Office）科學家發現，若無人為因素導致氣候暖化，在自然狀態下出現40度以上高溫的可能性約每1000年才會有一次，然而如今已經變成每100年一次。

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