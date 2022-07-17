2050年高溫「提早28年」來了　英國氣象局驚人預測將成真

▲英國氣象局15日首度發布紅色高溫警報，部分地區可能出現攝氏40度高溫。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

英國氣象局（UK Met Office）氣象學家2020年曾做過一項有趣推測，預想英國2050年的氣溫大致上的樣貌。但沒想到，當時預測的高溫將於18日及19日出現，整整提早28年。

CNN報導，氣候變遷危機正把世界各地的天氣推向極端，而北緯地區的氣溫變化特別敏感，所以英國這群氣象學家在2020年夏天展開研究超長期氣候模型，預測英國2050年7月23日的氣溫狀況。

依據英國氣象局這份預測圖表，「這並不是真實的天氣預報，是根據氣候預測的合理天氣範例」，可見整個英國都呈現紅色高溫狀態，南部更出現40度及43度的預測。

▲上圖為英國氣象局當年預測的2050年高溫，下圖為真實天氣預報。（圖／翻攝自推特）

然而18日及19日的英國天氣預測卻出現驚人雷同，這似乎意味著2050年的高溫預測提早28年到來。紐約哥倫比亞大學大氣科學家西蒙李（Simon Lee）在推特上指出，「英國氣象局2020年根據氣候預測，做出一張2050年7月23日的假天氣預報，但令人震驚的是，這和英國大多數地區週二（19日）的天氣預報幾乎完全相同」。

英國氣象局本月15日發布史上首次的紅色高溫警報，預測倫敦、曼徹斯特等英格蘭部分地區在18日及19日將出現極端高溫天氣，最高溫可能來到攝氏40度。這數字比平時高10至15度，翻開歷史數據，全英國有史以來最熱的氣溫，是2019年在劍橋大學植物園（Cambridge Botanic Garden）測得的攝氏38.7度。