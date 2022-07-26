萬人熱到送醫！日本保險業2大龍頭推「中暑保單」　單日保費22元

▲日本6月開始頻繁出現極端高溫，保險公司趁勢推出「中暑保單」。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

日本面臨極端酷暑，東京在相對涼爽的6月雨季曾連續6天出現35°C以上高溫，截至7月3日的一周內還創下全日本1.4萬人中暑送醫的驚人紀錄。部分日本保險公司開始推出「中暑保單」，為遭受熱浪襲擊的民眾提供醫療保險，有的方案一天保費僅100日元（約新台幣22元）。

據彭博社報導，日本兩家最大的保險公司「損保控股」（SOMPO Holdings Inc.）與「住友生命保險」（Sumitomo Life）都推出了專門為保戶負擔中暑醫療費用的保單。

今年4月，住友生命保險與軟銀集團旗下的行動支付「PayPay」合作推出的一項中暑保險方案，單日保費最低為100日元，上午9時前購買保單，可從當天上午10時起立刻生效，包含因高溫和陽光而造成的住院或其他醫療費用。保險公司發言人稱，這是日本首張「中暑保單」。

▲東京6月氣溫連續多日超過攝氏35度，突破147年來的6月份歷史高溫。（圖／路透）

《讀賣新聞》上月報導指出，光在6月29日當天，住友生命保險的中暑保單銷售量就躍升至6900份左右，此前單日最多僅售出約400份。

至於損保控股則在7月發布一項中暑保單方案，為日曬或高溫而住院、手術甚至死亡者提供理賠。損保控股發言人Shoko Oda表示，保單最初僅以兒童為承保對象，但因為更頻繁的熱浪與疫情下戴口罩，導致中暑風險增加，公司才將銷售對象擴展至更廣泛的年齡層，而方案推出後市場需求超乎預期。

彭博情報分析師​​Steven Lam表示，日本保險公司推出中暑保單不是為了盈利，反而是要藉此開發那些保險合約不多或對保險好奇的客戶，「如果整個承保理賠的體驗很好，可能會帶來其他的銷售機會。」

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