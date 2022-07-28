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南韓「第一夫人」20年前嫩照意外曝光！日教授驚嘆：根本意想不到

▲▼南韓「最美第一夫人」金建希攝於20年前的相片意外曝光。（圖／翻攝自臉書）

▲南韓「最美第一夫人」金建希攝於20年前的相片意外曝光。（圖／翻攝自臉書）

記者羅翊宬／編譯

南韓現任總統尹錫悅的妻子金建希，在選前曾被外界質疑，早在嫁給尹錫悅前曾有過數段婚姻或異性關係，甚至還曾以藝名「茱莉」在酒店擔任接待小姐。對此，日本知名攝影作家佐藤時啟在臉書上傳金建希30歲時的相片，描述偶遇金建希的經過。他驚歎，「我根本難以預料到，她就是現在韓國的第一夫人！」

根據韓媒《中央日報》，以著書《帝國的慰安婦》聞名海內外的南韓世宗大學日語系教授朴裕河（박유하）於27日在臉書發文時提及大選前後在政壇吵得火熱的「茱莉謎團」，她表示日前無意間在某日本友人的貼文發現金建希攝於2002年的相片，當時年僅30歲的金建希在容貌上與現今呈現不小的差異。

▲▼日本知名作家佐藤時啟表示，20年前因緣際會遇到的韓籍女性藝術家，竟然是現任韓國總統夫人。（圖／翻攝自臉書）

▲日本知名作家佐藤時啟表示，20年前因緣際會遇到的韓籍女性藝術家，竟然是現任韓國總統夫人。（圖／翻攝自臉書）

朴裕河所提到的日籍友人，其實是日本知名攝影作家、東京藝術大學美術學系教授佐藤時啟，他日前在臉書發文表示，「今天發現一則令人意想不到的故事！島根縣濱田市兒童美術博物館曾於2002年耗盡心血舉辦下關－釜山－首爾攝影鏡頭展，當時同行支援的韓籍藝術家中，有一名姓金的女子，沒想到她就是現在韓國總統的妻子，真是太令人感到驚訝了。」

佐藤時啟在貼文底下留言，「她是藝術家準沒錯」、「我認為她是非常單純、且富積極正面意義的藝術家」、「她是非常努力盡責的人，不管如何，我的感覺就是這樣。」

▲▼南韓總統尹錫悅、妻子金建希搭乘空軍一號專機，當地時間27日抵達西班牙馬德里。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統尹錫悅、妻子金建希搭乘空軍一號專機，當地時間6月27日抵達西班牙馬德里。（圖／達志影像／美聯社）

從佐藤時啟所公開的相片中可以看到，當時年僅30歲、臉龐稚嫩的金建希一頭亂髮，她穿著綠色上衣搭配白色外套，坐在一行人中喝著茶水、言談歡笑。朴裕河表示，「假設金建希女士曾於1997年以茱莉的身份陪酒接待，則根本不可能於5年後出現在這種地方！這意想不到的緣分，突顯出年輕的金建希非常認真從事推廣藝術的這份工作。」

據悉，前大韓小學跆拳道聯盟會長安海旭（안해욱，音譯）曾於去年在某YouTube頻道受訪時聲稱，曾於1997年5月在首爾萬麗酒店（Renaissance Hotels）的夜店時，獲得藝名為「茱莉」的女性接待，他表示茱莉就是尹錫悅的妻子金建希。

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