南韓新冠重症、死亡創2個月新高！　PSY「濕身秀」戴口罩才能進場

▲尹錫悅就任南韓總統後首度主持中央災難安全對策本部會議。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠疫情升溫，今（29）日上午通報新增確診高達8萬5320例，而中重症患者數與病末患者數更創下2個多月以來的新高，為此總統尹錫悅在主持中央災難對策本部會議時便表示，防疫政策將聚焦於在恢復日常生活的同時，如何減少重症與病歿患者數。而歌手PSY所主辦的演唱會，也必須戴口罩才能進場。

根據《韓聯社》，南韓防疫當局29日上午9時30分通報新增確診達8萬5320例，中重症患者為234例、同時新增35例死亡，中重症患者數與病歿患者數創下2個多月以來的新高；境外移入病例則多達439起，為繼27日新增532起境外移入案例後，創下歷來第2高的紀錄，這起因於南韓當局從6月24日起免除入境隔離、擴編國際航班班次。

針對新冠疫情變化，尹錫悅於29日親自主持中央災難安全對策本部會議，為5月就職總統以來的首次，他在會議發言時強調，「在維持恢復日常生活基掉的同時，力求減少中重症、死亡患者數，是此次政府的防疫醫療應對目標。」

▲歌手PSY於17日在首爾蠶室奧林匹克競技場舉辦濕身秀演唱會。（圖／達志影像／newscom）

根據韓媒《News1》，知名歌手PSY的巡迴演唱會「濕身秀」將於明（30）日在江原道江陵市江陵綜合競技場舉辦，為此江陵市府29日與防疫部門相關人員召開事前會議，決定演唱會所有入場人員皆須依照規定戴口罩，否則將不允許入場，而演唱會途中脫下口罩者則會被驅離出場。

演唱會主辦人員將會向觀眾發放每人3張KF94口罩、1張防水口罩，由現場保安人員檢查民眾是否依照規定戴口罩。

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