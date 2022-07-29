自閉症兒被趕下飛機！母淚訴大韓航空：難道要像《禹英禑》一樣？

▲南韓一名女性帶著自閉症兒子搭乘大韓航空商務艙，最後卻被機長趕下飛機。（圖／達志影像、翻攝自ENA）

記者羅翊宬／編譯

隨著韓劇《非常律師禹英禑》透過Netflix在全球意外爆紅，人們開始廣泛討論如何面對自閉症患者，然而南韓一名母親卻在部落格發文控訴，她帶著女兒、患有自閉症的兒子搭乘大韓航空商務艙時，卻因兒子的症狀而被機長趕下飛機，最後還得自行承擔違約金，她心痛表示，「難道要像禹英禑一樣優秀，才有資格搭飛機嗎？」

該名南韓女性A某長年旅居德國，近日她決定帶著女兒與罹患自閉症的兒子返回南韓探視丈夫，她於本月27日在Naver部落格上發文描述3人被大韓航空機長、空服員趕下機的窘境，最後只能獨留女兒搭機返回韓國探視她父親，令她感慨這段遭遇「很受傷」。

A某表示，她於7月26日從德國法蘭克福機場準備搭乘大韓航空的商務艙返回南韓，從領取機票、機場出境安檢時便不斷向大韓航空人員告知，「兒子罹患自閉症，不過他不吵不鬧」，盼能得到空服人員們的諒解，然而因大韓航空商務艙面積比韓亞航空還更狹窄，起初A某兒子曾因感到不安而擅自離開座位，於是A某準備把兒子帶回座位，卻聽到空姐要求男性職員將A某兒子趕出去。

A某表示，隨後機上的職員湧進商務艙、擠到A某兒子跟前詢問症狀，導致刺激到A某兒子。A某只能不斷解釋，因為兒子的心理特性，導致擅長認路的他會想要到處「探險」，一方面更是熟悉前往廁所的路，不過之後A某兒子並未再度擅自離開座位。

為了應對突發狀況，A某決定讓兒子服用從醫院領取的藥物，試圖安撫兒子情緒、讓兒子在機上「好好睡一覺」，不過畢竟需要服用一段時間後，才會開始產生藥效，此時A某兒子總共起身繞了周圍4圈，引起空服人員關注，不斷上前再度詢問症狀，而A某也只能如實解釋，盼機組人員能透過廣播安撫其他旅客。

A某向空服人員表示，「我兒子有自閉症，雖然他看起來感到不安，不過他並不會做出危害到他人的行動，萬一若出現其他問題，我家孩子可能因為感到疲累而激動大哭，雖然他比較大隻、哭聲也比較大，但不會持續太久，他是能夠受控的孩子，而且他剛才也已經服藥了。」

為了讓兒子能在短時間內鎮定下來，A某甚至讓兒子再度服藥（藥效強烈），不過最後卻還是免不了被機長要求下機，即便A某如何向空服人員解釋都沒有用，她只能留下傷心失望的女兒獨自一人返回南韓，而自己帶著兒子下機，等待友人來機場接駁，此時兒子因藥效生效而癱睡在機場地板。

A某打電話要求大韓航空退票，對方卻表示每人必須支付違約金220歐元，2人總共得支付440歐元（約新台幣1萬3321元）。

A某氣得表示，「我家孩子不吵不鬧，也不會像《禹英禑》一樣敲打自己的臉，他是能夠獲得控制的孩子，難道要像禹英禑一樣優秀，才有資格融入、適應這個社會嗎？」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》