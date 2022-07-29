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台南長榮中學國際部　全台唯一三項國際教育認證學校

▲台南市私立長榮中學國際部，通過英國劍橋大學國際考評部審核，正式成為「英國劍橋國際會員學校」，成為全台灣唯一同時獲得三項國際教育認證的學校。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市私立長榮中學國際部，通過英國劍橋大學國際考評部審核，正式成為「英國劍橋國際會員學校」，成為全台灣唯一同時獲得三項國際教育認證的學校。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市私立長榮中學國際部，經由英國文化協會的協助申請於2022年7月通過英國劍橋大學國際考評部審核，正式成為「英國劍橋國際會員學校」，成為全台灣唯一同時獲得「英國劍橋大學國際考評部」、「英國牛津大學國際AQA考試院」以及「英國文化協會夥伴學校」三項國際教育認證的學校。

為了扭轉南台灣國際教育資源缺乏的困境，長榮中學在去年創校136年之際，秉持著探索與遠征精神，同時呼應政府2030雙語國家政策及教育部「國際教育2.0」計劃，引進了全球最具影響力且被160多個國家高度認可的英式國際文憑課程，結合多元及創新的教學，從開放雙語環境、建構基礎學力和孕育品格素養三個面向打造國際菁英種子教育。成立之初，已獲得牛津大學國際考試院 (OxfordAQA)及英國文化協會夥伴學校（British Council Partner Schools）雙認證的肯定，隔年再接連取得劍橋大學國際考評部認證(Cambridge Assessment International Education)，成為全台唯一榮獲三項國際認證的學校。

▲台南市私立長榮中學國際部，通過英國劍橋大學國際考評部審核，正式成為「英國劍橋國際會員學校」，成為全台灣唯一同時獲得三項國際教育認證的學校。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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面對全球化的挑戰與競爭，培養學生國際觀與提升英語力刻不容緩，長榮中學國際部具有世界頂尖名校英國劍橋大學及牛津大學的卓越學術系統、國際標準的教學環境，以及專業的國際外師資源，學生不需要出國，世界就在教室裡。國際部課程結合國際教育理念，並納入聯合國永續發展目標（SDGs）結合在地及全球重要議題、國際平台、AI人工智慧等最新跨領域學習素材，讓學生體驗全球在地化，在台灣也能享受到優質多元的國際教育資源，致力讓每位走出長榮中學國際部的學生不只在台灣發光發熱，更將目標放眼全球、實現自我夢想。

長榮中學指出，其國中課程採雙語資源，同時兼顧學科和英語，國中畢業即輕鬆跨越大學畢業生的英文平均水平；高中課程採英國文憑課程，畢業等同英國高中學歷，可直接申請世界百大名校，讓學子們搶先贏在起跑點，未來順利接軌國際教育。

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