台南確診1906名　接種疫苗滿4至8週學童儘快預約接種第2劑

▲台南市29日新增1906名COVID-19本土個案，已接種COVID-19疫苗第1劑且滿4至8週的5至11歲學童，應儘快接種第2劑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市29日新增1906名COVID-19本土個案，2022年1月1日至7月28日，台南市累計確診個案人數共312518名，全年齡累計確診百分比為16.87％，已解除隔離300178名、尚在隔離中12340名。

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衛生局提醒，已接種COVID-19疫苗第1劑且滿4至8週的5至11歲學童，應儘快接種第2劑，在開學前建立完整保護力；提醒家長可以透過「台南打疫苗」系統協助預約，並於接種當日陪同家中孩童前往。

為服務有接種COVID-19疫苗需求的6個月至5歲（未滿6歲）幼兒，台南市本週六日（7月30、31日）將提供11場次的衛生所幼兒莫德納疫苗門診，8月2日至4日也將提供4個衛生所夜間接種場次（8月2日新營衛生所夜間門診取消）；除透過系統預約，現場也同步開放嬰幼兒免預約接種，歡迎多加運用。

透過7月30日、31日、8月2日至4日衛生所開設之場次完成接種的嬰幼兒，即可領取禮品一份，禮品為隨機發送（不挑款），贈完為止。

統計至2022年7月28日，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2次追加劑涵蓋率分別為91.3％、84.8％、1.2％、69.6％及5.6％，總接種劑次468萬6234。6個月至4歲幼兒COVID-19疫苗第1劑涵蓋率9.2％；5至11歲兒童第1劑涵蓋率84.98％、第2劑38.62％；12至17歲青少年第1劑涵蓋率94.82％、第2劑83.37％、追加劑59.89％。