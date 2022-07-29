他要民進黨支持者「看懂林智堅2件事」　氣炸問：你們不生氣嗎？

▲林智堅「論文風暴」、「新竹球場爭議」持續延燒 。（圖／記者李毓康攝）

記者邱晟軒／綜合報導

前新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅論文門疑雲未平，日前又爆出新竹球場負評爭議。對此，資深媒體人黃暐瀚今（28日）在臉書發文飆罵「你們，不生氣嗎？」他更盼望，民進黨支持者能看出林智堅論文瑕疵、球場建設的不足，然後告訴林智堅「你這兩件事『我不OK』！」

黃暐瀚今天在臉書以「如果，林智堅最後還是贏？」為題發文表示，上午在談林智堅「雙主菜」主題時，被不少網友留言詢問：「暐瀚今天很生氣喔」，他回應，「我想問問常聽我節目的網友們：『你們，不生氣嗎？』」

黃暐瀚表示，新竹球場開打前兩天，職棒工會提出「球場回饋心得」，針對新竹棒球場，球員們實地看過之後，寫下了20多項「缺失」，包括投手丘黏土不足、內野紅土比例不對，恐不規則彈跳，造成球員受傷，球員休息區太狹小，休息區觀看場地不夠高，以及外野有草皮不平整，碎石粒過多，比球場球場硬，球員撲接可能造成運動傷害等。

▲新竹球場會勘提出改善。（圖／新竹市政府提供）

「不都告訴你這球場不OK了嗎？」黃暐瀚痛斥，寫得清清楚楚，既然知道不OK，你還PlayBall？不該罵嗎？現在球員受傷了，不該檢討嗎？所有還在那邊「檢討球員」的網友們，拜託你們不要來我的臉書留言「瞎逼逼」，場地不好，你怪球員？我會氣到封鎖你，對就是對，錯就是錯！

黃暐瀚指出，論文案是林智堅個人學術上重大瑕疵，球場則是涉及公帑與球員安全。林智堅搞到今天這步田地，林智堅已經證明自己的「市政能力」，並非如先前媒體所呈現，甚至有「金玉其外、敗絮其中」之感，做錯了，就道歉，不要想著怎麼繼續拗。

黃暐瀚嘆，我多麼希望，民進黨的支持者們，可以看出林智堅論文的瑕疵，看出球場建設的不足，然後告訴林智堅，你這兩件事「我不OK」！至於還要不要投給林智堅，依舊是選民的自由，儘管雙風暴，雙主菜，林智堅只要不退選，也未必就一定輸。

黃暐瀚文末強調，政治上，你永遠可以有選擇，但是非對錯，終須明白。我心中還沒有答案的是，如果缺失如此明顯，林智堅最後還是贏了（真的還是有可能會贏，你不要說不會），那選舉所代表的意義是什麼？此刻，我還尚未完全明白。

▼林智堅市長參選人說明碩士論文記者會。（圖／記者周宸亘攝）