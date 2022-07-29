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洪孟楷揭「新竹棒球場預定年底才完工」！　怒問林智堅：誰批准開賽

▲▼ 國民黨團召開「林智堅論文自己寫的？親自答辯有這麼難？--球場出包你有說實話嗎？」記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲國民黨團召開「林智堅論文自己寫的？親自答辯有這麼難？--球場出包你有說實話嗎？」記者會 。（圖／國民黨團提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立院黨團今（29）日召開記者會，持續抨擊民進黨桃園市長參選人林智堅論文與新竹棒球場的爭議。立委洪孟楷指出，新竹市政府早在2年前就知道，市立棒球場要在今年年底才完工，到底是誰讓職棒球員在「工地」打球？到底是誰同意在未完工的球場舉辦正式賽事？球員的安全、球迷的安全在哪裡？

國民黨團總召曾銘宗指出，新竹棒球場相關預算追加到12億元，依照行政院規定，超過12億元的公共工程，必須由公共工程委員會列管，既然有列管，工程品質為何這麼差？公共工程委員會必須出來說明。

曾銘宗提到，教育部也補助6億經費給新竹市政府修建棒球場，是否放任新竹市政府，未能好好監督？造成新竹棒球場如此糟糕的品質，也必須對外說清楚、講明白。

▲▼ 國民黨團召開「林智堅論文自己寫的？親自答辯有這麼難？--球場出包你有說實話嗎？」記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲洪孟楷拿出新竹市政府查核紀錄指出，民進黨桃園市長參選人林智堅在兩年前擔任新竹市長時，就知道新竹球場的完工日期是今年12月31日。（圖／國民黨團提供）

洪孟楷表示，富邦悍將外野手林哲瑄昨天傳出確定要開刀治療肩傷，整個球季報銷了，令球迷感到十分遺憾。722、723新竹球場開打職棒，根本不是新竹市政府所說的工程「收尾中」，根據109年新竹市政府工程施工查核小組查核紀錄顯示，在6月30日，追加契約金額從原本8億2千多萬元，設計追加到11億3千多萬元，市政府與營造商共同同意變更完工日期從原本6月30日，變更為111年12月31日。

洪孟楷說，新竹市政府早在2年前就知道，市立棒球場要在今年年底才完工，追加預算總計12億元，換言之，市立棒球場是在施工中的球場，而誰讓職棒球員在「工地」打球？722、723是中華職棒正式賽事，中華職棒會場蔡其昌怎會同意在未完工的球場舉辦正式賽事？球員的安全、球迷的安全在哪裡？有顧及到職棒球員的運動生涯嗎？

洪孟楷再嗆，林智堅明明知道球場要到年底才會完工，誰批准施工中的球場提前使用？是你批准市立棒球場提前使用嗎？什麼時間批准的？洪孟楷表示，竹檢已經展開調查，呼籲監察院也該動起來，國民黨團會在今天將「109年新竹市政府工程施工查核小組查核紀錄」送交竹檢和監察院查辦。
 

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