習拜會長期爭端無具體進展？陸學者：釋放積極訊號「沒有要攤牌」

記者蔡儀潔／北京報導

中美兩國領導人28日晚間進行超過2小時的通話，不過對於備受關注的裴洛西訪台，仍未有明顯答案，外界擔憂是否會爆發軍事衝突。對此，大陸涉台學者包承柯向《東森新媒體ETtoday》表示，此次通話實際上釋放了兩國關係「從緊張趨向穩定」的積極訊號，華府並沒有非得向中國「攤牌」。

▲今年3月18日，拜登與習近平曾進行第四次對話，以視訊方式進行。（圖／路透）

習近平與拜登的第五次通話中，雙方對於台海長期爭端、關稅等議題，均未通報具體進展，引發外界揣摩。

包承柯表示，烏克蘭衝突、台海局勢等長期存在的尖銳問題，並非可以透過2個半小時對話徹底解決，但整體而言，雙方表達透過建設性談話管控分歧的基本態度，意味著兩國關係還是在「穩定的軌道」上行走。

▲上海東亞研究所助理所長包承柯。（圖／ETtoday資料照）

對於裴洛西是否訪台，《紐約時報》指出，雙方都未直接提及，但中國外交部稱這是一通「富有成效」的電話，習近平也強烈警告，美國不要「玩火自焚」介入台海衝突。拜登則重申，華府「一中政策」並未改變，強烈反對片面改變台海現狀、破壞台海和平穩定。

新美國安全中心（CNAS）印太安全研究員史杜基斯（Jacob Stokes）認為，「2位領袖直接對話，可能在一定程度上降低了尚未會晤前的緊張氣氛，但造成雙邊關係緊張的結構性因素依然存在。」

對此，包承柯表示，美國原則上承認「一個中國」，卻同時不斷派官員赴台訪問，提供象徵性的支持，這是在「掏空」一中政策，此次若裴洛西執意訪台，便是意圖挑戰中國，她是否下了這麼大的決心，美國是否已經非得要向中國攤牌，「我看是沒有。」

▲美國眾議院議長裴洛西。（圖／達志影像／美聯社）

包承柯接著表示，裴洛西在此節骨眼上訪問台灣將會成為「導火索」，問題解決的背景條件就是中美關係趨向穩定，而此恰恰是習近平與拜登通話的核心意涵。

據外電報導，拜登與習近平已同意進行面對面會談，一旦成真，這將是拜登就任後，首次與習近平親自會晤。美國官員透露，美中各自團隊將進行籌備，找出雙方都同意的時間來進行。

包承柯分析道，習近平與拜登的面對面對話，是需要進一步塑造兩國關係，並在穩定的環境中才能實現，亦是接下來觀察的主要方向。

《路透社》則發文指出，儘管習近平重申「玩火自焚」言論，但在很大程度上，與拜登直接通話，避免針對台海的強烈措辭進一步升溫，也顯示美中面臨國內經濟困境之際，都不希望兩岸爆發新危機。

總統府發言人張惇涵29日則表示，有注意到拜登總統重申美國政府的一貫政策，並反對片面改變現狀和破壞台海和平穩定的行為，「對此，我們表達感謝之意。」