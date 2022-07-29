好市多櫻桃被捏揉！她嗆爆1句　大嬸嚇歪道歉「下一幕更傻眼了」

▲2位大嬸捏揉櫻桃，結果根本沒有要買！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

美式賣場變成菜市場？一名女網友抱怨，日前逛好市多台中店，赫見兩位大嬸大肆聊天，還拚命捏揉櫻桃，氣得原PO出聲阻止，兩位大嬸才趕緊把櫻桃放回盒子裡，接著道歉閃人。站在原地的原PO又傻眼了，因為大嬸根本沒有要買那一盒櫻桃，「突然覺得白櫻桃好髒...嗚嗚！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，上週四（21）日逛台中店時，直擊兩名大嬸邊聊邊打開盒裝櫻桃，當眾測試軟硬度，且兩人不斷重複「拿一些、搓揉、丟回去盒子」的動作，讓原PO看傻眼。

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觀察了一會兒，兩位大嬸久久都沒停手，讓原PO痛批，根本是「在傳統市場邊逛邊摸水果的壞習慣」，於是原PO出聲制止，「手不要這樣摸水果，這是大家要買的食物欸！」

當下，大嬸們嚇回「喔！對吼！」連忙把櫻桃放回盒子裡後，也頻頻向原PO說對不起。但更傻眼的是，兩位大嬸根本沒有要買那盒櫻桃，令原PO搖頭直呼「突然覺得白櫻桃好髒...嗚嗚～我買了黑櫻桃。」最後原PO也呼籲，「賣場水果一定要徹底清洗過再吃。」

▲原PO制止後，大嬸們趕緊道歉離去。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



文章曝光後，引發2千名網友狂轟，「真的很多這種人，常看到打開奇異果，在那邊捏摸，跟換別盒的水果」、「我之前是看到三個人掩護之下，偷吃葡萄，吃了二個品種結果沒買」、「所以水蜜桃才會都爛掉」、「昨天也去台中店，幾盒黑櫻桃都被打開，真是傻眼」、「髒死了！沒壞的櫻桃也被摸壞了，真的很缺德」、「尤其是水蜜桃、奇異果，封箱封得好好的，有的人就會全部摸一遍，然後換來換去」、

其中有網友分享別間分店的因應作法，「台南是自選完後，有一位工作人員幫你每顆檢查，這次白櫻桃比較多旁邊有軟爛的！紅櫻桃比較硬脆」。

▼網友轟炸沒品大嬸。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

