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美式賣場「洗衣神器」特價再現囤貨潮　網讚：抗菌去味升級有感

▲▼ 美式賣場抗菌去味洗衣神器特價。（圖／翻攝自網路）

▲美式賣場推出Persil寶瀅洗衣露升級版特價優惠引發討論。（圖／翻攝自網路，下同）

消費中心／綜合報導

美式賣場優惠商品總能成為網友討論焦點，有時觀察路人手推車就知道最新流行風向，近期又有眼尖網友發現美式賣場再度出現囤貨潮，原來是「Persil寶瀅洗衣露」推出升級版優惠，每瓶折價150元，令網友好奇難道「德國科技」真的卡厲害？網友紛紛大讚：去病菌、去異味、真的大升級了！

近期在COSTCO好市多商品消費心得分享區出現特惠新品討論串，有網友因同事大推而詢問：「Persil這罐到底好不好用呀！？特價大家一箱一箱的搬，問一輪同事評價都算正面，不外乎說洗淨力強，去除7種臭味、髒污都可以洗的很乾淨，賣場人員說這瓶是新品，成分有升級，所以想入手，還是請同事先分點給我用看看？」

▲▼ 美式賣場「洗衣神器」特價再現囤貨潮　網讚：抗菌版洗完真不臭 。（圖／翻攝自網路）

▲Persil寶瀅洗衣露推出升級版優惠，網友詢問好不好用。（圖／翻攝自臉書，下同）

網友推薦可趁特價入手：「老公的酸臭襪都可以洗的很乾淨！洗完馬上曬沒什麼味道」、「這罐朋友用過說除異味很強！叫我等特價時就可以買」、「Persil這罐是濃縮的 不需要加太多，廚房煮飯混汗味的衣服洗完沒味道～推推」、「配方又升級了！還折150耶～我們家特別髒的衣服就會用persil洗」、「多洗幾次才有感啦！因為衣服髒的狀況不太一樣啊！升級特價直接買來用，不喜歡再轉賣給你同事就好了阿XD」

▲▼美式賣場「洗衣神器」特價。（圖／翻攝自臉書）

▲網友推薦可趁特價入手。

此外，受疫情影響，採買抗菌相關的日常用品已成為現代人的購物標配，在COSTCO好市多消費經驗分享區也有網友提問：「Persil出新配方說可以99.99對抗病毒，雖然疫情降溫但家裡有老有小孩是注意點好，大家買洗衣精會特別在意抗菌成份嗎？」

網友則回應：「平常就會在意有沒有抗菌成分，畢竟衣服病菌真的多，persil通常都是拿來洗比較髒的衣服，洗的比較乾淨」、「喔～新配方～買，都買，哪次不買」、「這次新配方強調可以洗掉7種味道耶～我衣服上的貓砂味有救了」、「現在也是用persil金蓋，比較了一下新舊成分，新的強調抗病菌和可以去除多種異味，真的有升級感」。

來自德國的Persil寶瀅洗衣露是具百年歷史的德國經典洗衣精品牌，過去以超強洗淨力大受好評，近期升級全新配方，主打可為消費者解決衣服上的異味及細菌困擾，包裝顯示可洗淨99%病菌並去除7種異味，包含：汗臭味、腳臭味、身體異味、寵物味、廚房味、食物味、發霉味…等，揮別生活中各種惱人的異味，近期美式賣場推出Persil寶瀅洗衣露配方升級版限時優惠每瓶折價150元，吸引許多懂買的會員人車一箱搶囤貨。

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