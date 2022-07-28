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好市多黑胡椒粒「3分之1罐消失」　他怒品質差：失望想剪黑卡

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲僅剩下3分之2罐。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

記者施怡妏／綜合報導

美式賣場好市多商品五花八門，看到什麼都想買，一進去往往都會花費不少金額，不過這名網友表示，看到架上有一款研磨黑胡椒粒，每一罐裡頭都裝滿滿的，但有一罐卻只有3分之2而已，不仔細看根本不會發現，提醒大家買之前要檢查過。貼文一出掀起討論，有網友笑說「限量透明黑胡椒，還不快買」。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，逛好市多時，發現架上擺放的黑胡椒粒，其中有一罐份量跟別人不一樣，有3分之1消失了，但卻沒有人發現，店員也沒有處理，仍擺在架上販售，他貼心提醒大家，「大家要仔細看才拿，差一點又要剪黑卡」。

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貼文一出，掀起網友討論，「我曾看到肉鬆破了一個洞，3天後去，那個破洞的還在，剛好那天沒什麼人，我就拿去櫃檯讓他們處理」、「直接告訴工作人員，將它拿走，就可避免下一個人沒看到拿走了」、「國王的黑胡椒」、「這是隱藏版」、「也許這罐的黑胡椒比較扎實，用秤的比較準吧，不要未審先判，Costco這麼乖，一定是有人帶壞他的」。

有網友指責，「感覺好市多沒在品管的」、「現在在好市多買東西，我都被訓練到要仔細檢查再檢查才放進推車，然後結完帳後對於重點雷區商品立刻拆箱查看，省的日後再跑一趟退貨，購物樂趣確實是抹煞掉一些」。

不過，有網友跳出來幫忙講話，「神仙打鼓有時錯，腳步踏錯誰人無，這是該廠商的瑕疵而已，好像跟黑卡沒什麼關係」、「看到不用拍照，應該拿給工作人員處理，才是真正幫助別人，我之前拿到包裝破掉洋芋片交給工作人員，他們馬上拿走沒有遲疑。賣場貨物多，工作人員人數少，不可能每一包都去巡視」。

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