日本單日23萬確診又破紀錄　東京狂飆4萬例！18都道縣創新高

▲日本第7波疫情來勢洶洶。圖為涉谷街頭。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日本28日新增確診數首度突破23萬人大關，連續2天突破歷史新高。數據顯示，除了東京都首次突破4萬例，大阪也新增2萬例，愛知縣、埼玉縣、千葉縣突破1萬例，總計18個都道縣疫情數據創紀錄。

綜合日媒NHK、富士新聞網等報導，日本28日全境染疫人數截至當地傍晚已累計23萬3094例，超越27日所創下的20萬9694例確診紀錄，連2天創新高。其中，東京都更是首度破4萬例大關，來到4萬406人確診，較上週四增加8500多人，而大阪則是新增2萬4296人染疫。

全日本18個都道縣疫情均創紀錄。依據數據，福岡縣新增1萬2714人確診、埼玉縣1萬3058例、愛知縣1萬5675例、千葉縣1萬1778例，紛紛創下歷史新高。

Omicron亞變種BA.5引爆日本第7波疫情，依據世界衛生組織（WHO）27日所公布的數據，日本成為全球一周累計確診數最高的國家，截至24日為止的7天內新增近97萬例，遠高於歐美國家。

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