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府城消防推動第二官方語言　招募英語志工

▲台南市推動英語為第二官方語言，消防局除建置內部員工英語導覽人力資源資料庫，同時招募對英語有興趣的志工，擔任防災教育館的英語導覽人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市推動英語為第二官方語言，消防局除建置內部員工英語導覽人力資源資料庫，同時招募對英語有興趣的志工，擔任防災教育館的英語導覽人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市因應國際化趨勢，推動英語為第二官方語言，消防局除建置內部員工英語導覽人力資源資料庫，同時招募對英語有興趣的志工，擔任防災教育館的英語導覽人員，藉由教學相長，增加與外籍人士溝通講解的機會，提升口語溝通能力，同時讓外籍人士學習防災相關知識。

▲台南市推動英語為第二官方語言，消防局除建置內部員工英語導覽人力資源資料庫，同時招募對英語有興趣的志工，擔任防災教育館的英語導覽人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局於2014年起即訓練英語導覽人員，成員皆為具備英語檢定中級以上，且對英語導覽也有相當熱忱的員工，配合台南市的第二官方語推動政策，讓防災教育雙語化。6月28、30日成功大學華語中心帶領外籍交換學生參訪，由精通英語的警消人員做雙語導覽，經過詳盡的雙語講解，這些外籍學生對於防火防災有更多的了解，其中屬於台灣地理位置特性的風災及震災，更是讓這些外國學生留下深刻印象。

▲台南市推動英語為第二官方語言，消防局除建置內部員工英語導覽人力資源資料庫，同時招募對英語有興趣的志工，擔任防災教育館的英語導覽人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，英語是我國與世界溝通的主要工具，為加速與國際接軌，提升台灣城市國際競爭力，「提升全民英語力」、「營造國際生活環境」列為推動英語成為第二官方語重點工作方向。期許對英語有專才、興趣的民眾，加入英語志工行列，增加與外籍人士交流的機會。

▲台南市推動英語為第二官方語言，消防局除建置內部員工英語導覽人力資源資料庫，同時招募對英語有興趣的志工，擔任防災教育館的英語導覽人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，台南市消防局防災教育館於2002年正式啟用，營運至今每年均有超過兩萬的參訪人次，防災館內的動態體驗項目，更是參訪民眾熱愛的部分，包括濃煙體驗室、颱風體驗室、地震體驗室，還有3D直昇機模擬體驗等等，寓教於樂中讓民眾吸收消防防災相關知識。參訪民眾不乏外國遊客與交換學生參訪，消防局於已建置英語專長人力資料庫，現對外招募英語專長並熱愛導覽講解的志工，期盼讓更多外籍人士體驗寓教於樂防火防災知識。台
南消防史料館及防災教育館招募解說導覽志工，請於周一至周五上班時間聯繫(06)2975119-2202、2272李小姐。

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