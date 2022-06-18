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台南市府暑期工讀辦理招募　90個工讀職缺吸引298人報名面試

▲台南市勞工局18日上午9時至11時30分於善化區文康育樂中心舉辦「大專青年學生公部門暑期工讀」招募活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局18日上午9時至11時30分於善化區文康育樂中心舉辦「大專青年學生公部門暑期工讀」招募活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為建構黃偉哲市長「希望家園」的施政願景及提升青年職場競爭力，台南市勞工局18日上午9時至11時30分於善化區文康育樂中心舉辦「大專青年學生公部門暑期工讀」招募活動，提供90個工讀名額，吸引298人報名面試，錄取率為30.2％。

▲台南市勞工局18日上午9時至11時30分於善化區文康育樂中心舉辦「大專青年學生公部門暑期工讀」招募活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動現場配合中央防疫措施進行報到及面試，入場皆需進行量測體溫及手部消毒等防疫措施。2022年市府共推出27支專案計畫，共計有工務局、文化局、民政局、勞工局、衛生局、客家事務委員會、原住民族事務委員會、安平區公所、山上區公所、仁德區公所、南區區公所、北區區公所、七股區公所、西港區公所、六甲區公所、後壁區公所、新營區公所、鹽水區公所等18個局處參與本次招募，其中最熱門的是臺南市政府文化局圖書館公園總館，共有34人報名競爭3個名額。參加甄試的學生認為此次活動不僅能在暑假期間賺取學費，還能實際參與公務機關運作方式，不僅可以體驗公部門職場生活，對於未來有意從事公職更是絕佳的工作機會。
面試結果於18日公布在台南市政府勞工局職訓就服中心網站最新消息(http://job.tainan.gov.tw)。

▲台南市勞工局18日上午9時至11時30分於善化區文康育樂中心舉辦「大專青年學生公部門暑期工讀」招募活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）
勞工局王鑫基局長表示，在4、5月時，即有許多暑期工讀計畫的詢問電話，18日一早即看到許多青年學生參加甄試，更有許多是從外縣市求學返鄉的台南子弟，顯現學生及家長對於公部門暑期工讀計畫的肯定與認同。

王鑫基說青年是國家未來希望，市府相當重視青年職涯發展，勞工局推動「大專青年學生公部門暑期工讀」，提供青年學生『做中學』的機會，透過體驗職場，養成未來工作所需的態度與職能，提早規劃自己未來的職涯方向，更讓台南市青年透過返鄉工讀進一步的認識家鄉文化，進而鼓勵青年學生畢業後返鄉就業，為台南留才，同時為促進青年就業，勞動部宣布啟動「青年就業獎勵計畫」，只要在2021年10月1日至2022年9月30日畢業青年，於2022月底前就業(或於明年6月底前退役且退役後90日內就業)，且連續受僱於同一雇主滿90日，發給2萬元；受僱滿180日，再加發1萬元，市府將配合勞動部推動青年就業獎勵、產業新尖兵及青年就業旗艦等計畫，一起協助青年就業，渡過疫情難關。

「公部門暑期專案工讀」計畫，是由市府各局處單位提出「創意專案」，藉由+青年所學專長和創意巧思，結合各機關業務，帶給市府耳目一新的施政措施，並為機關未來政策執行注入新意，激盪出不一樣的火花，帶來加乘的效果。今年七股區、西港區、新營區、後壁區、鹽水區、六甲區圖書館及臺南市政府文化局圖書館公園總館、臺南市立圖書館新總館等8個單位，也提出用人計畫，參與這次公部門暑期工讀活動，吸引相當多的學生報名甄選。

▲台南市勞工局18日上午9時至11時30分於善化區文康育樂中心舉辦「大專青年學生公部門暑期工讀」招募活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局職訓就服中心梁偉玲主任表示，「公部門暑期工讀計畫」除了提供學生工讀機會之外，在工讀期間也將職場工作安全概念、職業適性測驗及簡報製作行銷等職場必備技能帶入訓練當中，藉由課程提升學生工作職能，讓學生提前瞭解職場安全的重要性。暑假將至，職訓就服中心另在7月份規劃辦理「青少年職涯規劃研習營」，以三天兩夜的營隊方式帶領青年朋友瞭解自我及職涯探索，活動免費，相關資訊可洽詢06-6330820轉209。

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