打空戰砲火四射！地方人士看陸戰「反應冷清」　柯志恩回應了

▲柯志恩今日安排走訪大寮。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩今（28）日安排走訪大寮，但除身旁國民黨籍議員和黨公職人員外，支持者較少，反應冷清。有地方人士認為，相對於柯志恩在網路上對論文發表意見砲火四射，柯參選之路得要先從讓民眾認識她開始。

柯志恩今日行程來到大寮，參拜大寮包公廟、周廣宮，不過，地方人士分析，柯身旁除了黨籍議員和黨公職人員陪同外，支持者寥寥可數，在包公廟參拜時，包括黨籍議員和助理總共不到10人。

▲▼地方人士認為，柯志恩相對空戰砲火四射，地方行程反應冷清。（圖／記者賴文萱翻攝）

稍晚柯志恩到大寮鳳林黃昏市場掃街拜票，似乎還有民眾不認識柯志恩，對於陪同掃街拜票的國民黨籍議員有回應，但輪到她時則略顯尷尬。更有買菜婦人見到柯志恩僅點頭致意，對攤位上的蔬菜比對柯志恩還要有興趣。

地方人士認為，相對於柯志恩在網路上對論文發表意見砲火四射，今日的大寮行可以說是冷冷清清，柯志恩的高雄市長參選之路，要先從讓民眾認識她開始。

▲柯志恩在黨籍議員陪同下前往市場拜訪。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，柯志恩辦公室表示，目前候選人的行程主要都以積極走訪地方，了解地方民意為主要目標。尤其今日造訪的大寮包公廟、周廣宮等行程，皆屬地方請益當中，順道去附近的信仰中心祈福、請託並拜會重要幹部，因此本來就不是規劃中的「造勢場合」。

柯志恩辦公室強調，無論是在「黨員同志介紹會」或是「大寮鳳林黃昏市場」行程中，皆可看到地方民眾熱情招呼，甚至贈送「好彩頭」現象，地方人士的所謂「反應冷清」評論，明顯不攻自破。今日陪同在旁跑行程的國民黨高雄市議員邱于軒也反駁表示，現場還有民眾送菜頭跟肉粽，直言誰說冷清的？