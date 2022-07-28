柯志恩批城中城、恩恩案媒體雙標　李雨蓁反轟：不問是非的護航

▲柯志恩提城中城事件跟恩恩案，批媒體雙標。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩昨天晚上到鳳山舉辦見面會，在過程中提起城中城跟恩恩案表示，「是雙標哦，城中城死那麼多人都沒事，侯友宜一個恩恩事件，從頭被罵到尾罵了2個月」。對此，台灣基進鳳山市議員參選人李雨蓁痛批，這種泯滅人性、惡意連結、不問是非的護航行為讓人無法接受，對惡意的冷血發言，實在看不下去。

柯志恩今天重申對於城中城事件及恩恩案媒體雙標的看法，她表示：「城中城是高雄的痛，工安問題是大家要重視的，這麼大的事情，市府懲戒的層級還不足以來承擔這麼大的悲劇，更何況過去台中發生大火，民進黨都要求市長下台。而侯市長處理恩恩案，所有媒體罵他罵了2個多月，相對於城中城工安事件，顯然大家的討論度並沒有如此，只是要凸顯報導過程雙標問題。」

▲台灣基進鳳山市議員候選人李雨蓁。（圖／台灣基進提供）

不過，李雨蓁反批，侯友宜市府多次隱瞞恩恩案的事實，讓恩恩爸疲於奔命，眼見已無法收拾才一句「責任由我承擔」，但案件至今仍未公布真相，空話一場。恩恩案不僅是新北市行政體系的疏漏，更凸顯出侯友宜想透過不究責來掩蓋真相，毫無檢討之意。

反觀城中城案，市府在第一時間就抵達現場，在事發一個月後提出相關調查報告、並且做出懲處、提出改善方案，陪伴家屬處理善後與安置，而城中城原址也將改建成公園，預計9月底完工。高雄市政府誠實面對問題，並且負起災後重建的責任，更重要的是透由突發事件來檢視行政管理上的疏失、做出改善。

李雨蓁說，柯志恩想貼上「雙標」的標籤來幫侯友宜護航，是念念不忘過去自己也空降參選過的板橋嗎？面對如此龐大的行政疏失，柯志恩還能想用這些空話來混淆視聽，是不是太看不起台灣人明辨是非的能力了？

柯志恩選擇透過城中城案以及恩恩案來做惡意的選舉操作，對於所有受害者及家屬來說都是二次傷害，沒有任何生命可以被放在天秤上做比較，所有追求真相的人更不應該被稱為「雙標」，請柯志恩向所有受害者家屬道歉。