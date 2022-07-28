羅一鈞示警BA.5疫情8月中下旬再起　MIS-C累計62例「兒童快打疫苗」

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布國內新增4例多系統發炎症候群（MIS-C）個案，目前累積兒童本土重症當中已經有62例MIS-C。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，現在的MIS-C持續發生，主要是6月初疫情高峰後，間隔一個月左右陸續發生，隨著下一波BA.5變異株疫情可能在8月中下旬再起，呼籲家長在這段疫情比較平穩的時期帶孩子去打疫苗，疫情威脅兒童健康。

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布國內新增23822例本土個案，另增149例境外移入，確診個案當中增加62人死亡；另新增通報143例，其中88例中症，55例重症。在特殊個案方面，新增5例兒童重症，當中有4例是MIS-C，分別是9歲、5歲、3歲、2歲，當中9歲個案合併急性闌尾炎，目前收治加護病房，其他都收治一般病房或從加護病房轉出。

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根據指揮中心統計，國內12歲以下兒童重症累積128例，其中25例死亡；分別為MIS-C 62例、腦炎25例、肺炎20例、哮吼症8例、家中死亡6例、敗血症3例、共病3例及心肌炎1例。

羅一鈞說明，目前兒童重症個案整體病例數下降，但是MIS-C個案還是持續發生，主要是國內6月初疫情高峰，間隔1個月左右陸續會出現MIS-C個案，最近也以中南部MIS-C個案較多，反應疫情的發展。

羅一鈞強調，隨著下一波BA.5的疫情有預計可能八月中下旬開始再起，還是呼籲家長利用現在疫情比較平穩，趕快帶小孩去打疫苗，預防下一波疫情對兒童健康造成威脅。