檢方分案查新竹球場　「這些人」恐遭約談！市府：會全力配合



▲日前新竹市府公布一張代理市長致歉的畫面，遭網友批球員臭臉配合演出。（圖／翻攝自新竹市政府臉書）



記者陳凱力／新竹報導

針對近日爭議不斷的新竹球場，新竹地檢署證實「已剪報分案」。對此，新竹市府回應，目前沒有接到任何相關的訊息，如檢調有需要，市府將全力配合。

新竹棒球場上週五華麗開幕，不少法界人士也是棒球迷，紛紛到場應援，新竹地檢署更有多名檢察官熱血觀戰。未料比賽只進行了2天，就因多名球員受傷、場地仍有諸多缺失喊「卡」，其中以富邦外野手林哲瑄撲接受傷，導致肩膀受傷，傳出本季可能提早報銷的消息，前途未卜，讓所有球迷心疼得不得了。

▲富邦悍將林哲瑄因撲接導致肩膀受傷，傳出本季可能提早報銷的消息，讓球迷都炸了。（圖／富邦悍將提供）

新竹地檢署證實，已經剪報分案，由專責檢察官就球場還沒驗收為何進行比賽，進行偵辦！

不過，法界人士分析，如果是設施不當構成過失傷害，民事的確可提國賠，但公共危險罪嫌部分因「違反建築術成規」認定上較困難。

另外，市府也應說明「沒驗收完成就舉辦職棒比賽」的合理依據，實際決策者是誰？合約書內容？都有待進一步釐清。至於12億改建球場是否有利益輸送等問題，推測，偵辦過程，不止公務員、球團代表、球場承包商，通通都可能接收約談以釐清事實。

對此，市府稍早也表示，目前沒有接到任何相關的訊息，如檢調有需要，將全力配合。

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