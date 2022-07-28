再增5童重症！9歲女童MIS-C合併闌尾炎、12歲童併肺炎　加護搶救中

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布新增通報143例中重症，其中重症個案再增5例兒童，分別是4起MIS-C與1例肺炎，其中有1例MIS-C個案為9歲女童，確診新冠1個月後出現症狀通報MIS-C，後續檢查發現有急性闌尾炎，被收治加護病房。

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布國內新增23822例本土個案，另增149例境外移入，確診個案當中增加62人死亡；另新增通報143例，其中88例中症，55例重症。

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▲▼本土病例分析及新增中重症、死亡個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

在特殊個案方面，新增5例兒童重症，當中有4例是MIS-C，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明MIS-C個案，其中一例為9歲女童，無慢性病史，6月1日曾經接種1劑疫苗，6月17日確診，7月17日起腹痛、發燒、腹瀉、嘔吐，7月22日前往急診，血壓偏低，疑MIS-C，腹部電腦斷層發現急性闌尾炎，收治加護病房，使用免疫球蛋白、類固醇、抗生素，持續於加護病房治療，病況穩定。

另一名MIS-C也收治加護病房，羅一鈞表示，個案為5歲女童，無慢性病史，6/3確診，7/19發燒、全身出疹、紅眼，嘴唇浮腫、腹痛，前往急診，疑似MIS-C收住加護病房，預計今天轉出至一般病房。

至於其他收治一般病房個案分別是一名2歲女童，無慢性病史，7月3日確診，7/23發燒、嘔吐、腹瀉、腹痛，食慾下降，7/25至急診，診斷急性腸胃炎及MIS-C；另一例為3歲男童，無慢性病史，6/17確診，7/21發燒、眼睛浮腫、咳嗽、便秘、食慾下降，7/24嘔吐前往急診，診斷疑似MIS-C住院，兩人都仍在一般病房住院中。

兒童重症還有一例肺炎，個案是12歲女童，有先天性神經肌肉疾病，長期在家使用正壓呼吸器，6月22日曾經接種過疫苗，7月22日發燒、喉嚨痛、咳嗽有痰，快篩陽性；並於當天就到急診，X光顯示肺炎，住加護病房使用呼吸器，並給予瑞德西韋等藥物治療，˙目前仍在加護病房治療，病況穩定。

根據指揮中心統計，國內12歲以下兒童重症累積128例，其中25例死亡；分別為MIS-C 62例、腦炎25例、肺炎20例、哮吼症8例、家中死亡6例、敗血症3例、共病3例及心肌炎1例。

▲MIS-C常見症狀。（圖／指揮中心提供）