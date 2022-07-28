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16金14銀29銅！新竹縣全中運史上最佳成績　喜迎明年主辦　

▲111年度全中運。（圖／新竹縣政府提供）

▲明年(112年)全中運將由新竹縣接手主辦，今在花蓮縣舉辦會旗交接儀式，在體育署副署長洪志昌見證下，由花蓮縣副縣長顏新章將會旗交接給新竹縣長楊文科。（圖／新竹縣府提供）

記者陳凱力／新竹報導

111年全中運新竹縣代表隊勢如破竹，不斷傳來捷報，榮獲16金14銀29銅之佳績，總計59面獎牌，突破新竹縣有史以來的最佳成績，明年(112年)全中運將由新竹縣接手主辦，今(27日)在花蓮縣舉辦會旗交接儀式，在體育署副署長洪志昌見證下，由花蓮縣副縣長顏新章將會旗交接給新竹縣長楊文科。

今年花蓮全中運受疫情影響，4月中途停辦，7月復賽，克服重重困難，今天圓滿閉幕，由花蓮縣政府交接給下屆主辦單位新竹縣政府，由縣長楊文科代表授旗，象徵傳承全中運的精采、卓越與輝煌，並由新竹縣國中小學校聯合組成的團隊《頭前》舞團演出「《頭前》文化·科技·智慧城」，結合代表新竹縣的科技、客家、原民元素，帶來一場精湛的演出，為明年新竹縣全中運搶先揭開序幕。

▲111年度全中運。（圖／新竹縣政府提供）

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▲楊文科表示，新竹縣今年獲得16金14銀29銅，再次突破歷年成績。

楊文科表示，新竹縣在各項體育表現上蒸蒸日上，今年再次突破歷年成績，榮獲16金14銀29銅，象徵新竹縣體育發展蒸蒸日上，明年竹縣睽違47年舉辦全國綜合性運動賽會，這是一份責任也是榮耀，本次他帶著新竹縣團隊向花蓮縣取經，「一棒接一棒，棒棒是強棒」，他有信心接下下一棒，迎接來自全國超過2萬名的選手，提供優質的競賽環境與體驗，讓全國人看見竹縣的好客人情、文化、山海湖美景。

顏新章表示，本屆全中運參賽人數1萬8千多人是歷年最多、競賽22項種類最多、辦理時間最久，感謝所有工作人員、裁判、志工，在疫情艱鉅的考驗下，仍盡心盡力投入全中運工作，落實各賽事場館的防疫規範下，順利完成任務，讓每位參賽年輕選手有大顯身手的舞臺，也預祝新竹縣明年賽事順利成功。

新竹縣教育局表示，新竹縣今年在田徑、柔道、滑輪溜冰、射箭及跆拳道五項表現極為優異。田徑項目今年獲得7金2銀3銅，湖口高中徐立紘突破去年成績，在田徑10000公尺和5000公尺項目勇奪雙金，芎林國中田徑小將林沛萱拿下國女五項全能及跳高兩面金牌，另有東泰高中張嘉妤獲高女跳高金牌，湖口高中黃郁媞獲高女三級跳遠金牌，新湖國中曾馨慧則獲國女標槍金牌，新竹縣田徑更上一層樓。

柔道項目由尖石國中抱回4金1銅，更拿下國中男子組總錦標冠軍，由徐子樂及徐子堯兩兄弟摘下各一金，同隊鍾羽翔及林聖恩也各自拿下一金，尖石國中柔道隊在師長及教練的用心陪伴下，選手成績出色，令人刮目相看。

滑輪競速也是新竹縣在全中運強項，本年度共得2金2銀4銅由仰德高中選手曾嘉成、傅孝宇各抱回1金，射箭項目則有湖口高中國中部李承穎、戴芷萱在混雙賽獲得金牌，石光國中嚴子喬在國女組射箭個人賽獲得金牌。跆拳道項目今年度更是打出最佳佳績，共摘下1金2銀3銅，湖口高中黃田鑫奪國女68公斤級金牌。

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