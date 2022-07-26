降低師生資安風險　教部提供單一登入帳號可連52免費教育平台

▲配合「生生用平板」，教育部將提供師生跨平台單一登入帳號，降低資安風險。（圖／南投縣政府提供）

記者許敏溶／高雄報導

教育部去年宣布，今年9月起，全國中小學1年級至12年級將全面推動數位學習精進計畫，4年投入200億，達「班班有網路、生生用平板」，為了讓師生有效運用現有數位學習資源，教育部資科司長郭伯臣今（26日）表示，將提供師生跨平台單一登入帳號，可以登入52個免費教學服務或平台，減少記憶多組帳號密碼負擔，並降低資安個資風險。

全國教育局處長會議今（26日）起高雄一連舉行兩天，第一天中心議題以「數位學習˙翻轉教育」為主軸，說明推動中小學數位學習精進方案，透過數位內容充實、行動載具與網路提升及教育大數據分析等三個子計畫，全面提升全國中小學數位學習品質。

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▲全國教育局處長會議今天在高雄舉行，教育部長潘文忠（前排左五）到場。（圖／記者許敏溶攝）

教育部資科司長郭伯臣則以「數位學習、翻轉教學，推動中小學數位學習精進方案」進行專題報告，郭伯臣提及，為推動中小學數位學習精進方案，前瞻計畫預算已經投入150億元，完成百分百建置中小學校園高速網路，建置超過6萬間智慧學習教室。

▲為降低師生資安風險，教部提供單一登入帳號可連52免費平台。（圖／記者許敏溶攝）

郭伯臣進一步表示，將從今年起4年，推動「班班有網路、生生用平板」，起針4年將投入200億元，達成上述目標，預估補助61萬台平板，將在明年9月到位，偏鄉學校學生載具比率為1:1，也就是一人一機，非偏鄉則是6:1，同時也會建置教室無線上網環境，在全國中小學校園建置2.1萬台無限網路硬體設備。

學生在使用平板時可能有資安問題，郭伯臣指出，教育部將提供師生跨平台單一登入帳號，透過提供全國師生通用帳號，可以登入52個免費教學服務或平台，包括教育部因材網、台北酷課雲、均一教育平台等，減少師生記憶多組帳號密碼負擔，並降低資安個資風險。

