情緒行為障礙學生成為「麻煩製造者」　監委要教育部協助校方處理

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

監察委員王幼玲、葉宜津26日表示，情緒行為問題學生的肢體衝撞或破壞行為，常常是對外界的求援信息，卻因為學校負向處置，造成更大的情緒壓力，監察院調查要求教育部提供資源，協助學校有效處理。

監察院教育及文化委員會通過王幼玲、葉宜津所提的調查報告，要求教育部督同各地方政府，尋求對學生有效的支持援助，解除家庭及校園師生的緊張困境。

王幼玲、葉宜津透過新聞稿說明，情緒行為問題學生的行為樣態多變又複雜，學校與教師承受高度壓力，採用極端的處理方式，不符合正向行為支持（PBS）原則，而且形成校園對峙的氛圍，造成學生及家長處於壓力的環境。

監委說，這些容易受到環境變動影響，進而出現情緒行為問題的學生，甚至會干擾班級的課程進行，《特殊教育法施行細則》規定在情緒與行為問題學生的個別化教育計畫中，應有所需的行為功能介入方案及行政支援。

不過，監委說明，行為功能分析需要經過長期培訓與實作，教育現場第一線的老師需要入校、入班現場介入輔導，示範互動溝通訣竅，而不是事後的個案研討會議，或者請助理員看顧。

監委表示，學校因為找不到有效處理的方法，遇到學生有過激的肢體衝撞或破壞行為，便訴求記過處罰，曾經有學校半學期要核記學生6大過、2小過的懲處，或者對學生提起傷害告訴，學生成為校園的「麻煩製造者」，讓所有利害關係人皆陷入負面的情緒循環。

監委發現，雖然各縣市都設有各種輔導團隊，但是只有台北市建置情緒行為支持團隊，作為處理三級個案的支持系統，有8位專任專業的人力進行入校、入班現場介入輔導，示範互動溝通訣竅，並且協助校園團隊整合資源有效介入，教育部應盤點有效資源，確認供需的量能與欠缺的資源。

監委指出，早期的師資培訓沒有相關課程，對第一線教師及特教教師的增能重要於情支團隊的支援，我國特教教師承受相較國外3.5倍工作量，承擔許多專業教學以外的工作，而且沒有行為分析師相關認證機制，無法像國外在學校內及專業團隊增列行為分析師，相關人力資源極為不足。

監委認為，教育部在盤點、 瞭解需求及後續培訓的規劃上，人力配置與專業人力的增加為急迫的課題。

調查報告也指出，學生欠缺以系統方式與社政、醫療資源橫向連結的平台與機制，教育單位未能介入成效的追蹤，主動提供三級預防資源、使資源盡早到位，等到發生師生及同儕衝突後，才前來尋求輔導團、巡迴教師、助理員及諮詢相關專業人員等特教資源，為時已晚。