　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄鼠窩Day4攻進4樓！最恐怖B1先抽風24hrs　避免人員被毒死

▲▼高雄鼠窩清理作業。（圖／高雄市環保局提供）

▲高雄鼠窩清理作業進入第4天，清潔隊員進攻4樓。（圖／高雄市環保局提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市環保局今（29）日持續出動39名清潔隊員、4部機具，全力消滅位於克武路的「恐怖鼠窩」，至今已進入第4天，工作進度由清潔隊員進攻4樓，已累積清出18.45噸垃圾。不過，除了4樓，透天厝還有一個地下室，由於那邊不通風又缺乏照明，為了人員作業安全，已先強制抽風24小時才會進入作業，清理難度實在超出想像。

克武路一處民宅，因屋內堆放大量雜物，長期不打掃居家環境，造成老鼠、蟑螂孳生，影響鄰近環境衛生。環保局自周二起動員眾多人力展開髒亂清理及環境消毒作業，今日派出39名清潔隊員、2部壓縮垃圾車、2部資源回收車、1部消毒車及4台消毒機。

▲▼高雄鼠窩清理作業。（圖／高雄市環保局提供）

▲高雄鼠窩清理作業不易，清潔隊員只能靠著人力，一件件將廢棄物從4樓傳到1樓。（圖／高雄市環保局提供）

由於該棟透天厝有4層樓，清潔人員目前已完成1樓、2樓、3樓清除作業，進度挺進至4樓，但預計今日仍無法清理完畢。環保局人員坦言，因為長時間沒有落實環境清潔，地面堆滿雜物連走動都很困難，髒亂清除狀況並不如預期中順利。

環保局指出，透天厝還有一個地下室，但那邊不通風又缺乏照明，為了人員作業安全，將先強制抽風24小時再進入作業，清理難度實在超出想像。自7/26累計至7/29中午12時止，共清除一般垃圾18.45噸，以及資源回收物1.48噸，垃圾量相當驚人。

而先前居住於此的康男，之前一度稱透天厝裡有黃金，遲遲不願離開，但環保局表示，截至目前，僅在腳踏車綠色袋子內塑膠袋發現1009元，以及一件外套口袋內發現3000元，共尋獲現金4009元，27日上午也當場轉交其阿姨保管。

▲▼高雄鼠窩清理作業。（圖／高雄市環保局提供）

▲高雄鼠窩清理費用驚人，環保局強調，會移請區公所向使用人求償清理髒亂物所需費用。（圖／高雄市環保局提供）

ET快訊
高雄鼠窩清出18噸垃圾！驚人處理費全民埋單？　環保局說話了
陳時中「忙到九點吃泡麵」！　全場抓一細節酸爆：演的啦
高雄鼠窩Day4攻進4樓！最恐怖B1先抽風24hrs　避免人
網購「鼠尾草」漲價30倍賣出　她狂賺2千萬...板橋買豪宅
快訊／午後雨彈開炸　4縣市大雨特報
防疫獎金入帳！　護理師見「2位數金額」哭了
吊車吊架忘記收！　開上道路「2電桿被扯斷」休旅被砸毀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

涉小吃部槍擊鬥毆案　彰化秀水鄉代會主席蔣憲忠50萬交保

月花百萬租3辦公室...幫賭客線上服務　帶千萬薪水慘被全部沒收

高雄鼠窩清出18.45噸垃圾！驚人處理費全民埋單？　環保局說話了

高雄鼠窩Day4攻進4樓！最恐怖B1先抽風24hrs　避免人員被毒死

驚險畫面曝！高雄女倒車失控甩尾　騎士衰被掃中倒地釀3傷

詐騙梗也搭上電費單！鐵工廠老闆4200萬險歸零　妻一句話保住

吊車吊架忘記收！「2電桿被扯斷」重砸休旅　女駕駛遭波及受傷送醫

進口「鼠尾草」毒品漲價30倍賣出　2年狂賺2千萬...板橋買豪宅

后里公墓驚見垃圾山「35座籃球場大」　噁心液體到處流...6人羈押

中興大學「中興湖」驚見女浮屍　包包放岸邊...死因待查

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

天道盟大哥「撂人包圍工地」　索3千萬不成...教唆小弟鬧事

禹英禑「4追人密技」成就解鎖　李濬浩心動告白：喜歡到像生病了

白紗突被「大黑影」壓住　調皮毛花童一屁股霸佔

放暑假帶弟去遊樂園玩　姐配音內心超厭世OS！

婁峻碩羞曝和焦凡凡「有壞壞」　邱鋒澤「沒壞壞」慘被電...陳零九：是我啦

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

涉小吃部槍擊鬥毆案　彰化秀水鄉代會主席蔣憲忠50萬交保

月花百萬租3辦公室...幫賭客線上服務　帶千萬薪水慘被全部沒收

高雄鼠窩清出18.45噸垃圾！驚人處理費全民埋單？　環保局說話了

高雄鼠窩Day4攻進4樓！最恐怖B1先抽風24hrs　避免人員被毒死

驚險畫面曝！高雄女倒車失控甩尾　騎士衰被掃中倒地釀3傷

詐騙梗也搭上電費單！鐵工廠老闆4200萬險歸零　妻一句話保住

吊車吊架忘記收！「2電桿被扯斷」重砸休旅　女駕駛遭波及受傷送醫

進口「鼠尾草」毒品漲價30倍賣出　2年狂賺2千萬...板橋買豪宅

后里公墓驚見垃圾山「35座籃球場大」　噁心液體到處流...6人羈押

中興大學「中興湖」驚見女浮屍　包包放岸邊...死因待查

陣容太香了！「5女星」都代言1飲料　PTT秒給過：廠商超會挑

涉小吃部槍擊鬥毆案　彰化秀水鄉代會主席蔣憲忠50萬交保

5流星雨同場！每小時「估有50顆」　7／31前抬頭就看得到

【廣編】騎上BW’S橫跨美國　一點「野」不麻煩

台東縣今新增278例確診、2例死亡個案　縣內群聚事件監控中

嗅覺突喪失要注意！　研究：恐是阿茲海默症初期徵兆

芒果大豐收！「黃毛丹芒狗」亂入搶鏡頭　網笑：以為是榴槤

台鐵售票系統死當77分鐘！窗口、網路全無法購票　主機連2天出包

月花百萬租3辦公室...幫賭客線上服務　帶千萬薪水慘被全部沒收

勞保生育給付4種申辦方法一次看　單胎最高可領9.1萬元

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

社會熱門新聞

36歲單親媽暗夜墜樓身亡　國中兒：是我媽　

快訊／國道3號連環撞！25歲駕駛雙腿骨折亡

名模被嗆「給別人射」怒離　夫反揭：她跟男人開房

台中「流鶯大樓」直擊！　大白天低胸女徘徊騎樓

獨／滷味老闆訃聞曝　內幕直指根本誤殺

BMW男疑開自動駕駛全車爽睡　網嚇：醒來另個世界

站哨不見人！阿兵哥跑回寢室爽睡　下場慘了

腥夫自讚「威猛先生」！床戰鄰居太太還送房

「霸社」受害者曝光！　淚揭5小時2萬誘拍私密影像內幕

半套店「口中噴發」！暗黑隋棠現形他驚喊：我的媽

北投自小客右轉　與同向機車擦撞釀2傷

AV男優選拔冠軍　一原因放棄拍攝

哈士奇害騎士撞翻多處骨折　女飼主被索賠461萬

即／台中肉羹店氣爆！毀7汽機車老闆夫妻2傷

更多熱門

相關新聞

高雄鼠窩找到一隻貓！待籠內休息

高雄鼠窩找到一隻貓！待籠內休息

高雄市三民區寶獅里克武路有一棟「恐怖鼠窩」，因為裡頭居住的住戶不打掃環境，造成老鼠、蟑螂孳生。高雄市環保局28日動員36名清潔隊員、4部機具挺進透天厝整理，在3樓發現一隻湯姓住戶所飼養的貓星人。目前這隻米克斯安置在壽山收容所，所幸健康狀況正常。

2天半清出14.6噸垃圾！高雄鼠窩驚人對比照曝

2天半清出14.6噸垃圾！高雄鼠窩驚人對比照曝

高雄「鼠窩」斷水電10年　里長曝奇葩事

高雄「鼠窩」斷水電10年　里長曝奇葩事

高雄恐怖鼠窩清除Day2！破鐵門挺進2樓

高雄恐怖鼠窩清除Day2！破鐵門挺進2樓

消滅高雄恐怖鼠窩！43人一天才清完1樓　還有2至4樓

消滅高雄恐怖鼠窩！43人一天才清完1樓　還有2至4樓

關鍵字：

鼠窩高雄鼠窩高雄市環保局

讀者迴響

熱門新聞

納豆出外景都沒接電話！

36歲單親媽暗夜墜樓身亡　國中兒：是我媽　

MIRROR舞者「最嚴重恐永久癱瘓」

遭家暴40年...親手送走癌夫！廖輝英爆瘦現身

大甲地瓜球Q彈2粒是假的！超兇老闆娘認了

舞者男友遭「600公斤電視牆」重砸頭

季芹破尺度脫了！

男團演唱會「大螢幕突墜落」當頭砸人！2舞者被壓底下　

不換堅但退回台大學位？　蔡英文昨會林智堅要他「這麼做」

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

鬼門開「3類人注意了」　尤其屬虎：加倍小心

鷹流老闆想撤出台灣　原因曝光

快訊／國道3號連環撞！25歲駕駛雙腿骨折亡

名模被嗆「給別人射」怒離　夫反揭：她跟男人開房

新莊1180萬8房透天求售　屋主6月才買進！房仲曝：剛賣掉

更多

最夯影音

更多
火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲
單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

天道盟大哥「撂人包圍工地」　索3千萬不成...教唆小弟鬧事

天道盟大哥「撂人包圍工地」　索3千萬不成...教唆小弟鬧事

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面