高雄鼠窩Day4攻進4樓！最恐怖B1先抽風24hrs　避免人員被毒死





▲高雄鼠窩清理作業進入第4天，清潔隊員進攻4樓。（圖／高雄市環保局提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市環保局今（29）日持續出動39名清潔隊員、4部機具，全力消滅位於克武路的「恐怖鼠窩」，至今已進入第4天，工作進度由清潔隊員進攻4樓，已累積清出18.45噸垃圾。不過，除了4樓，透天厝還有一個地下室，由於那邊不通風又缺乏照明，為了人員作業安全，已先強制抽風24小時才會進入作業，清理難度實在超出想像。

克武路一處民宅，因屋內堆放大量雜物，長期不打掃居家環境，造成老鼠、蟑螂孳生，影響鄰近環境衛生。環保局自周二起動員眾多人力展開髒亂清理及環境消毒作業，今日派出39名清潔隊員、2部壓縮垃圾車、2部資源回收車、1部消毒車及4台消毒機。

▲高雄鼠窩清理作業不易，清潔隊員只能靠著人力，一件件將廢棄物從4樓傳到1樓。（圖／高雄市環保局提供）

由於該棟透天厝有4層樓，清潔人員目前已完成1樓、2樓、3樓清除作業，進度挺進至4樓，但預計今日仍無法清理完畢。環保局人員坦言，因為長時間沒有落實環境清潔，地面堆滿雜物連走動都很困難，髒亂清除狀況並不如預期中順利。

環保局指出，透天厝還有一個地下室，但那邊不通風又缺乏照明，為了人員作業安全，將先強制抽風24小時再進入作業，清理難度實在超出想像。自7/26累計至7/29中午12時止，共清除一般垃圾18.45噸，以及資源回收物1.48噸，垃圾量相當驚人。

而先前居住於此的康男，之前一度稱透天厝裡有黃金，遲遲不願離開，但環保局表示，截至目前，僅在腳踏車綠色袋子內塑膠袋發現1009元，以及一件外套口袋內發現3000元，共尋獲現金4009元，27日上午也當場轉交其阿姨保管。

▲高雄鼠窩清理費用驚人，環保局強調，會移請區公所向使用人求償清理髒亂物所需費用。（圖／高雄市環保局提供）