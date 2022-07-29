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高雄鼠窩清出18.45噸垃圾！驚人處理費全民埋單？　環保局說話了

▲▼高雄一棟透天厝淪為鼠窩，環保局動員清潔隊執行環境髒亂清理與消毒。（圖／高雄市環保局提供）

▲高雄一棟透天厝淪為鼠窩，環保局動員清潔隊執行環境髒亂清理與消毒。（圖／高雄市環保局提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市環保局今（29）日持續出動39名清潔隊員、4部機具，全力消滅位於克武路的「恐怖鼠窩」，至今已進入第4天，工作進度由清潔隊員進攻4樓，已累積清出18.45噸垃圾。不過，如此龐大的垃圾量加上每天動員的人力，外界擔憂這筆費用是否會由全民埋單？對此，環保局強調，後續將依據「高雄市環境維護管理自治條例」第18條規定，移請區公所向使用人求償清理髒亂物所需費用。

克武路一處民宅，因屋內堆放大量雜物，長期不打掃居家環境，造成老鼠、蟑螂孳生，影響鄰近環境衛生。環保局自周二起動員眾多人力展開髒亂清理及環境消毒作業，今日派出39名清潔隊員、2部壓縮垃圾車、2部資源回收車、1部消毒車及4台消毒機。

▲▼高雄一棟透天厝淪為鼠窩，環保局動員清潔隊執行環境髒亂清理與消毒。（圖／高雄市環保局提供）

▲▼高雄一棟透天厝淪為鼠窩，環保局動員清潔隊執行環境髒亂清理與消毒。（圖／高雄市環保局提供）

▲▼高雄鼠窩清除作業。（圖／高雄市環保局提供）

環保局統計，自7/26累計至7/29中午12時止，共清除一般垃圾18.45噸，以及資源回收物1.48噸，垃圾量相當驚人。外界擔憂，清理這棟恐怖鼠窩每天花費大批人力、機具，上看數十萬的清理費用是否將由全民埋單？

對此，環保局表示，後續將依據「高雄市環境維護管理自治條例」第18條規定，移請區公所向使用人求償清理髒亂物所需費用。據了解，屋主家人也同意願意負擔清理費用。

根據初步估算，一般民眾處理垃圾，1噸要收費4150元，而清潔隊員每天出動約30多名人力，若每人每天估2000元，那麼至今的處理費用至少已突破40萬元。環保局表示，由於清理任務還未完成，目前尚未進行金額精算，後續會視最後動員的狀況及清除的垃圾量做完整金額估算。

▲▼高雄鼠窩清除作業。（圖／高雄市環保局提供）

▲高雄鼠窩清除前後對比照。（圖／高雄市環保局提供）

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