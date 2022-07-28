為內湖交通隔空交火　蔣萬安嗆陳時中「只喊口號」：去當市民就好

▲民進黨立委賴品妤、蘇巧慧、國民黨立委林奕華、國民黨台北市長參選人蔣萬安28日出席第21屆漫畫博覽會開幕記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市內湖區塞車問題長年未解，台北市長柯文哲27日批民進黨台北市長參選人陳時中，要選舉了才搜集問題、今起就逼迫對方講政見，被陳時中回擊，哪有市長逼市民教導怎麼做？對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安則說，難道民進黨選舉只喊口號嗎？那好好當市民就好。

針對陳時中稱哪有市長逼市民教導怎麼做等言論，蔣萬安28日上午出席第21屆漫畫博覽會開幕記者會時表示，難道民進黨選舉只需要喊口號嗎？陳時中要參選卻提不出政見，「那我看他就好好當市民即可。」

蔣萬安提及，自己27日已有對內湖交通提出3個解方，包括加速建置新的捷運路線、積極尋求關鍵聯外道路，以及透過大數據分析，讓用路人自主分流，道路使用率更平均化，這就是他提出來的建議，而大家也可集思廣益共同討論，希望能解決交通問題，「內湖交通絕對可以解決」。

回顧內湖交通問題，因柯文哲過去曾說出「內湖交通沒救了」等言論，使陳時中26日回應，如果前一棒覺得沒救了，「就換人做做看，把它救起來，大家一起拚」。

但柯文哲27日回擊，陳時中先搜集問題、搞清楚了再來選市長，而不是選市長後才來搜集問題，從今天起就要求陳時中講政見，提出具體解決方案；被視為「柯文哲接班人」的台北市副市長黃珊珊則說，看了半天陳時中好像也沒提出解方。

對此，陳時中則於27日晚間稱，「我想市長（柯文哲）不要忘了，現在他是市長，我只是市民，應該是市長說明給市民聽，哪有逼著市民叫他教他怎麼做？如果這樣就我來做就好啦！」