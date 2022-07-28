陳時中新書推崇林彪　蔣萬安：要組「中共台北隊」嗎？

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中在自傳新書《溫暖的魄力》中，推崇中共毛澤東接班人林彪「帶兵又帶心」。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安28日表示，陳時中是要組「中共台北隊」嗎？民進黨自己的參選人，在推崇共產黨林彪，「難道陳時中也是中共同路人嗎？」

▲國民黨台北市長參選人、立委蔣萬安。（圖／記者袁茵攝）

蔣萬安27日宣布成立台北隊特戰指揮所，28日由競選總部發言人黃子哲、台北市議員徐巧芯、台北市議員參選人柳采葳於國民黨中央黨部召開「民進黨貼蔣萬安紅標 ，卻縱容陳時中愛林彪」記者會，而蔣萬安本人則於同時間出席第21屆漫畫博覽會開幕記者會。

針對陳時中推崇林彪共產黨，蔣萬安表示，所以陳時中是要組「中共台北隊」嗎？難道陳時中也是中共同路人嗎？民進黨真的應該好好加油，不要每次都用同樣招數抹紅、扣他人紅帽、中共同路人等，但民進黨自己的參選人卻也推崇共產黨林彪，「難道陳時中也是中共同路人嗎？」

媒體追問，林彪與陳誠交手過，最終陳誠打下敗仗，是否有影射意味？蔣萬安回應，不需要過度聯想，現在市民最關心的是誰能帶領台北市大步向前，以及提出真正能夠為市民解決問題、真正未來施政的願景，自己昨日有提出內湖交通解方、長照政策，還有市民關心的寵物政策，接下來都會按照具體節奏與步調，將更多具體施政願景與政見告訴市民，讓他成為市民最好的選擇。

另外，關於蔣萬安競選團隊中有立委費鴻泰、李德維和前立委周守訓，擔任「台灣一帶一路經貿促進協會」理事，進而遭到綠營質疑。蔣萬安強調，真的希望民進黨好好加油，別每次選舉招數就是扣他人紅帽、中共同路人，應回去好好檢視自己的參選人，在書中大大推崇共產黨林彪，所以陳時中也是中共同路人嗎？

▼陳時中出新書《溫暖的魄力：陳時中的從醫初心》，書中推崇中共國務院副總理林彪。（圖／天下文化）