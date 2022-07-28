　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

賣到霸榜缺貨緊急加印！《新活水》雜誌蒐集101種台灣必吃伴手禮

▲▼文化總會《新活水》雜誌第30期精選「101樣好吃到捨不得送人的台灣伴手禮」，賣到缺貨緊急加印。（圖／文化總會提供）

▲文化總會《新活水》雜誌第30期精選「101樣好吃到捨不得送人的台灣伴手禮」，賣到缺貨緊急加印。（圖／文化總會提供）

記者林育綾／綜合報導

文化總會發行的《FOUNTAIN新活水》雜誌，近年成為文化潮流指標，而這一期（第30期）編輯團隊各顯神通透過各種門路，蒐集到上百品項的伴手禮，精選出「101樣好吃到捨不得送人的台灣伴手禮」，主題受到讀者青睞，短短一週在三大通路「霸榜」暢銷第一，甚至賣到缺貨緊急加印二刷。

▲▼文化總會《新活水》雜誌第30期精選「101樣好吃到捨不得送人的台灣伴手禮」，賣到缺貨緊急加印。（圖／文化總會提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲文化總會《新活水》雜誌第30期精選「101樣好吃到捨不得送人的台灣伴手禮」，賣到缺貨緊急加印。（圖／文化總會提供）

文總表示，過去一周，最新一期（第30期）在博客來7天內有6天是即時暢榜第1名，另1天因為賣到缺貨，名次才下降，目前仍穩定占據即時暢銷榜的中文雜誌第1名寶座；在讀冊也是全館暢銷榜第1名，誠品網路書店更是發行3天內賣光。

▲▼文化總會《新活水》雜誌第30期精選「101樣好吃到捨不得送人的台灣伴手禮」，賣到缺貨緊急加印。（圖／翻攝自博客來網頁）

▲文化總會提到，這期在博客來7天內有6天是即時暢榜第1名。（圖／翻攝自博客來網頁）

團隊透露，這期為了精選出最具台灣特色及代表性的伴手禮，編輯團隊尋找並邀約各地區各領域的推薦人，接著彙整推薦人的選品名單，上百項禮品則由團隊分頭以各種方式蒐集。其中雙北範圍內的自己去買，範圍外的網購，有些熱門店家只能現場排隊、找代購，還有些南部的店家因為難以取得且易碎不便寄送，甚至是同仁拜託媽媽幫忙到現場買，再親自北上直送編輯部。

而101種來自台灣各地的風土之味，大大小小、或長或短、有方有圓、保存期限從頂多7天到可以超過7年，貨品抵達編輯部後，是無比瑣碎的開箱歸類整理、拍攝工作，結束後再拉著推車運回辦公室，其中有3組經典對比、5類推薦主題、7座城鎮小旅行的必買路線，還請作家、食評家、資深記者暢談伴手禮相關的人情私房話。

▲▼文化總會《新活水》雜誌第30期精選「101樣好吃到捨不得送人的台灣伴手禮」，賣到缺貨緊急加印。（圖／文化總會提供）

▲▼這期為了精選出最具台灣特色及代表性的伴手禮，編輯團隊尋找並邀約各地區各領域的推薦人。（圖／文化總會提供）

▲▼文化總會《新活水》雜誌第30期精選「101樣好吃到捨不得送人的台灣伴手禮」，賣到缺貨緊急加印。（圖／文化總會提供）

新活水編輯部表示，在這些需要心思、不厭其煩、費手腳與工夫的過程中，體會了「送人伴手禮」這件事的用心，「我家這個喔，真的很好吃，你也嚐嚐看～」每個真心送出好吃伴手禮的人都是一個「臨時的阿嬤」，因此這是充滿「台灣阿嬤之心」的一期。 

文總自2017年9月起將《FOUNTAIN新活水》雜誌復刊後，每期探討台灣重要的文化現象、議題或產業，頗受當代藝文、設計界肯定，也成為年輕世代的潮流品牌，復刊至今即將邁入第5年。

►餐桌可折疊還有3種功能！原價破萬元下殺7480元太超值　讓小宅生活更美好

ET快訊
林志穎動刀「鈦合金板固定手臂」　痊癒時間曝光
20多歲時尚妹吃霸王餐！　大嗑文華東方2.7萬付不出開溜
托嬰中心3月大女嬰呼吸中止　缺氧30分鐘死亡
剝皮店海削酒客賺千萬！清一色女大生　紅牌兼賣原味內褲月收10
快訊／潤泰雙雄改會計計算方式！　採公允價值
快訊／偷拍性愛片！　陸軍航特部少校遭憲警入營拘提
快訊／午後雷雨來了！　6縣市「大雨特報」
快訊／柯以柔終於離婚成功！　等4年半「配偶欄空了」
擔心上司陳明通秋後算帳？　余正煌律師：相信長官知所進退

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

逆風廝殺林智堅！網讚「余正煌猶如荊軻刺秦」：請收下我的膝蓋

16金14銀29銅！新竹縣全中運史上最佳成績　喜迎明年主辦　

多事之秋！撞死司機員又出軌　交長：不會對台鐵改革灰心

虎年極陰月「凶上加凶」！農曆7月拜拜、習俗、禁忌一次看

快訊／午後雷雨來了！6縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

台東各鄉鎮衛生所　8／1起連7天加開夜間及假日幼兒莫德納接種

台鐵工會發起罷工　交長喊話「別把不加班掛嘴邊造成旅客不安」

南投+424　5歲以下莫德納開放施打　南投等5鄉鎮市30日設接種站

賣到霸榜缺貨緊急加印！《新活水》雜誌蒐集101種台灣必吃伴手禮

擺脫長新冠！中藥師5點教你「自製藥膳茶飲」改善咳喘、腦霧

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

交往韓團偶像被說假！小S班底：冰山一角　「健志看上她哪裡？」...女友甜蜜回應

恭喜！45歲海芬「宣布懷孕」秀超音波照　曾說「兩年內一定要生」做到了

餐桌上驚見「肥短萌手」披薩怪客！　牠狂撈撈不到...網笑翻：手太短啦XD

天氣熱萌喵被爸剃毛！ 背上長角化身「貓吉拉」

《魷魚遊戲》反派許成泰是太妍粉絲　要求「不坐旁邊」害羞握手狂發抖XD

逆風廝殺林智堅！網讚「余正煌猶如荊軻刺秦」：請收下我的膝蓋

16金14銀29銅！新竹縣全中運史上最佳成績　喜迎明年主辦　

多事之秋！撞死司機員又出軌　交長：不會對台鐵改革灰心

虎年極陰月「凶上加凶」！農曆7月拜拜、習俗、禁忌一次看

快訊／午後雷雨來了！6縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

台東各鄉鎮衛生所　8／1起連7天加開夜間及假日幼兒莫德納接種

台鐵工會發起罷工　交長喊話「別把不加班掛嘴邊造成旅客不安」

南投+424　5歲以下莫德納開放施打　南投等5鄉鎮市30日設接種站

賣到霸榜缺貨緊急加印！《新活水》雜誌蒐集101種台灣必吃伴手禮

擺脫長新冠！中藥師5點教你「自製藥膳茶飲」改善咳喘、腦霧

補助患者交通費+贈手持超音波儀　扶輪傳愛雲林「響應根除C肝」

逆風廝殺林智堅！網讚「余正煌猶如荊軻刺秦」：請收下我的膝蓋

南消六大隊強化指揮搶救　辦理消防安全設備訓練

16金14銀29銅！新竹縣全中運史上最佳成績　喜迎明年主辦　

林志穎動刀「鈦合金板固定手臂」　痊癒時間曝光：須搭配復健追蹤

新竹球場害林哲瑄肩傷開刀　改善小組今拍板4大改善方向

楊祐寧補辦婚宴「前世情人」超high　最頭痛「排座位」

多事之秋！撞死司機員又出軌　交長：不會對台鐵改革灰心

先探／反彈劇本第二章 萬五初上

遭余正煌律師控抄襲　林智堅陣營再提「三先」：坦然面對

叫歐告握手裝傻→發火 牠凶狠露牙伸出毛毛手

生活熱門新聞

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

清大鵝鑾鼻公園考古 挖出約4000年前文資

明天鬼門開！4星座財運超旺　天秤可換工作了

鬼門開「3類人注意了」　尤其屬虎：加倍小心

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

高雄阿嬤對戰30秒　她超狠一擊讓對手倒地

這4星座討厭人「也不撕破臉」　網看哭：有禮貌到很假

桑達今將生成！　全台防「大量雨勢」時間曝

萬安演習「姐夫躺路中」　妹子傻眼了！

好市多草莓新品引熱議　網友酸：發明這品項的是天才

娘家確診「婆婆超狂舉動」！網驚：上輩子拯救地球

郭台銘「結婚14週年」　奢華慶祝排場曝光

台灣AV男優海選冠軍出爐！面試影片2千人看呆

雙低壓亂鬥！準桑達飆速　全台連下4天時間曝

更多熱門

相關新聞

重現絕版雜誌！徵友欄直接寫地址

重現絕版雜誌！徵友欄直接寫地址

許多雜誌曾在五、六年級成長過程中佔有一席之地，像是《愛情青紅灯》、《余光音樂雜誌》、《影響》、《誠品好讀》、《姊妹》⋯等，可惜隨著時代變遷，這些雜誌也一一絕版。而甫獲今年金鼎獎最佳人文藝術類雜誌獎項的《FOUNTAIN新活水》雜誌，在最新一期9月號以「雜誌超啟蒙」為封面主題，尋訪這些絕版雜誌的創辦人、編輯群、收藏者，揭開30年來「時代的眼淚」與令人懷念、有趣的面貌！

新活水網站新推「瘟疫中的寫作」

新活水網站新推「瘟疫中的寫作」

張書瑋／萬青之外，你不能不認識的當代中國之聲

張書瑋／萬青之外，你不能不認識的當代中國之聲

陳韋臻／台灣動畫產業40年，終迎來《幸福路上》

陳韋臻／台灣動畫產業40年，終迎來《幸福路上》

影／張鐵志扮算命師！與全聯先生尬戲

影／張鐵志扮算命師！與全聯先生尬戲

關鍵字：

新活水

讀者迴響

熱門新聞

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

本土劇女星翻垃圾桶「撿吃剩便當」

清大鵝鑾鼻公園考古 挖出約4000年前文資

明天鬼門開！4星座財運超旺　天秤可換工作了

鬼門開「3類人注意了」　尤其屬虎：加倍小心

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

10年相親100次全被打槍！34歲男怨女性太現實

即／聯準會宣布升息3碼

太喜歡去宜蘭玩！先生「1提議」一票驚勸退

Netflix八月上架神作！粉絲淚推：等10年了

怪手如何上大樓屋頂？「真相」曝光

高雄阿嬤對戰30秒　她超狠一擊讓對手倒地

林智堅律師2年前狠批李眉蓁論文案　雙標全打臉

坐火車踢到椅背　前座萌貓轉頭怒視

庾澄慶現身婚禮獻唱　掀賓客暴動

更多

最夯影音

更多
少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根
越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面