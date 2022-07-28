賣到霸榜缺貨緊急加印！《新活水》雜誌蒐集101種台灣必吃伴手禮

▲文化總會《新活水》雜誌第30期精選「101樣好吃到捨不得送人的台灣伴手禮」，賣到缺貨緊急加印。（圖／文化總會提供）

記者林育綾／綜合報導

文化總會發行的《FOUNTAIN新活水》雜誌，近年成為文化潮流指標，而這一期（第30期）編輯團隊各顯神通透過各種門路，蒐集到上百品項的伴手禮，精選出「101樣好吃到捨不得送人的台灣伴手禮」，主題受到讀者青睞，短短一週在三大通路「霸榜」暢銷第一，甚至賣到缺貨緊急加印二刷。

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▲文化總會《新活水》雜誌第30期精選「101樣好吃到捨不得送人的台灣伴手禮」，賣到缺貨緊急加印。（圖／文化總會提供）

文總表示，過去一周，最新一期（第30期）在博客來7天內有6天是即時暢榜第1名，另1天因為賣到缺貨，名次才下降，目前仍穩定占據即時暢銷榜的中文雜誌第1名寶座；在讀冊也是全館暢銷榜第1名，誠品網路書店更是發行3天內賣光。

▲文化總會提到，這期在博客來7天內有6天是即時暢榜第1名。（圖／翻攝自博客來網頁）

團隊透露，這期為了精選出最具台灣特色及代表性的伴手禮，編輯團隊尋找並邀約各地區各領域的推薦人，接著彙整推薦人的選品名單，上百項禮品則由團隊分頭以各種方式蒐集。其中雙北範圍內的自己去買，範圍外的網購，有些熱門店家只能現場排隊、找代購，還有些南部的店家因為難以取得且易碎不便寄送，甚至是同仁拜託媽媽幫忙到現場買，再親自北上直送編輯部。

而101種來自台灣各地的風土之味，大大小小、或長或短、有方有圓、保存期限從頂多7天到可以超過7年，貨品抵達編輯部後，是無比瑣碎的開箱歸類整理、拍攝工作，結束後再拉著推車運回辦公室，其中有3組經典對比、5類推薦主題、7座城鎮小旅行的必買路線，還請作家、食評家、資深記者暢談伴手禮相關的人情私房話。

▲▼這期為了精選出最具台灣特色及代表性的伴手禮，編輯團隊尋找並邀約各地區各領域的推薦人。（圖／文化總會提供）

新活水編輯部表示，在這些需要心思、不厭其煩、費手腳與工夫的過程中，體會了「送人伴手禮」這件事的用心，「我家這個喔，真的很好吃，你也嚐嚐看～」每個真心送出好吃伴手禮的人都是一個「臨時的阿嬤」，因此這是充滿「台灣阿嬤之心」的一期。

文總自2017年9月起將《FOUNTAIN新活水》雜誌復刊後，每期探討台灣重要的文化現象、議題或產業，頗受當代藝文、設計界肯定，也成為年輕世代的潮流品牌，復刊至今即將邁入第5年。