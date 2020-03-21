　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「全台最敢雜誌」創新舉！新活水網站新推「瘟疫中的寫作」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼新活水網站推出瘟疫中的寫作專題。（圖／翻攝自新活水網站）

▲新活水網站推出「瘟疫中的寫作」專題。（圖／翻攝自新活水網站）

記者林育綾／綜合報導

曾獲得「金鼎獎」多項大獎的《Fountain新活水》，因勇於挑戰各項敏感話題，被稱為「全台最敢的文化雜誌」，近來發行的3月號除了有中、日雙語版，網站也推出「瘟疫中的寫作」專題和全新專欄，邀請讀者在防疫期間「補充精神食糧」。

由中華文化總會發行的《新活水》雜誌，在去年出版界盛事第43屆金鼎獎上，一口氣拿下雜誌類3獎項，翻開過去主題，從同志、挖掘台灣歷史、探討白色恐怖、台灣電影戲劇、遊戲、漫畫、民俗文化⋯等包羅萬象，獲得許多讀者好評，不但是「大學生最熱門的課外讀物」，甚至有日本讀者曾經趕在登機前也要買。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 《Fountain新活水》雜誌3月號、新活水網站（圖／文化總會提供）

▲▼ 《Fountain新活水》雜誌3月號推出中、日雙語版。（圖／文化總會提供）

▲▼ 《Fountain新活水》雜誌3月號、新活水網站（圖／文化總會提供）

繼去年9月號以香港為主題後，2020年3月號再次跨出台灣，以台灣哈日與日本哈台風潮，創作「日本粉台灣粉日本」主題，從戲劇、旅遊觀光、文創設計、文學到雙方書店的深度閱讀等，並邀請在日台人與在台日人分享在兩地工作生活的文化適應指南，摸索台日之間彼此「相思相愛」的路徑與愛的軌跡。文化總會出版部表示，這期雜誌右翻是中文、左翻是日文，以雙封面雙語文的方式，在編輯與設計上呼應主題。

此外「新活水網站」也於疫情期間，推出「瘟疫中的寫作」專題。由香港媒體工作者、Matters Lab創始人張潔平擔任客座主編，透過訪談在疫情期間寫作的中國武漢作家方方與香港作家韓麗珠、透過閱讀瘟疫文學的反思、透過疫情中的日常書寫等文章，呈現文字與文學在疫情期間展現的力量。

▲▼ 《Fountain新活水》雜誌3月號、新活水網站（圖／文化總會提供）

▲新活水新專欄作者梁岱琦。（圖／文化總會提供）

網站自3月初開始，也推出一系列新專欄，除原有由汪正翔撰寫的攝影專欄、黃以曦與張硯拓的電影專欄外，增闢由梁岱琦撰寫的樂評、因奉撰寫台灣音樂文化考、陳怡靜寫漫畫推介、潘家欣與金質靈的飲食書寫、熊一蘋寫看團文化等專欄，也邀請作家瞿欣怡、林靜儀、江鵝等人，以女性視角書寫生活。

ET快訊
下半場疫情複雜化　他問：陳時中還要當指揮官嗎？
南投國中生「美工刀刺死同學」送收容　父抱頭痛哭...母鞠躬道
北部確診高中生傳染2同學　「父母卻沒中」周志浩解釋原因
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

參展遇到陳時中兒！部長秒轉頭：我兒子帥不帥？　他一句話輕鬆擊落

全球皆列三級旅遊警示！華航宣布「機組員可自備護目鏡配戴」

發燒不要搭！3航空公司拒載「額溫37.5度以上」旅客　搭機全程戴口罩

耗油老貨車狂積戰利品！他最近笑了「終於有善報」　網秒懂：突然好幸福

「全台最敢雜誌」創新舉！新活水網站新推「瘟疫中的寫作」

優異球技及積極態度　桃源國中陽柏翔獲「追夢工程」日本留學

遠距教學難控管學生　教育部要各大學主動掌握到課狀況

開始收冬衣！週末高溫飆31度　未來一週僅「這兩天偏涼」

氣溫變化大！彰化蛋中雞場爆發禽流感　撲殺2萬1680隻土雞

台南當代藝術三傑傳奇開展　黃偉哲讚台灣之光療癒人心

鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼

桃機一早湧2200人！入境排人龍　紐約女留學生「22小時穿防護衣」

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

蕭敬騰嘶吼狂飆《王妃》　樂團成員超大咖...keyboard手是鄧紫棋！

謾罵委屈心裡吞…守護台灣不退讓　口罩大王陳勇志：這是一個使命感

爸猛練棒式核心！2貓熱心幫監督　「坐背、塞肚皮」網笑：快被壓扁了

利用回眸側身、身體前後擺動 極簡背景拍出高級感時尚照片

鄧紫棋王俊凱《Fly Away》首次同台炸翻！　蕭敬騰x謝霆鋒伴奏根本神仙組合

陳時中再撂台語勸人「相讓就有剩」　超貼切形容掀網瘋傳：部長話要聽！

參展遇到陳時中兒！部長秒轉頭：我兒子帥不帥？　他一句話輕鬆擊落

全球皆列三級旅遊警示！華航宣布「機組員可自備護目鏡配戴」

發燒不要搭！3航空公司拒載「額溫37.5度以上」旅客　搭機全程戴口罩

耗油老貨車狂積戰利品！他最近笑了「終於有善報」　網秒懂：突然好幸福

「全台最敢雜誌」創新舉！新活水網站新推「瘟疫中的寫作」

優異球技及積極態度　桃源國中陽柏翔獲「追夢工程」日本留學

遠距教學難控管學生　教育部要各大學主動掌握到課狀況

開始收冬衣！週末高溫飆31度　未來一週僅「這兩天偏涼」

氣溫變化大！彰化蛋中雞場爆發禽流感　撲殺2萬1680隻土雞

台南當代藝術三傑傳奇開展　黃偉哲讚台灣之光療癒人心

《還珠》張鐵林爆「英國確診新冠肺炎」　經紀人出面回應了！

閻奕格男友送乳液當生日禮　拿起一看...竟暗藏超浪漫驚喜❤️

德國驚傳沒收「美國3M集團口罩」　3M澄清：配合當地法律

不斷更新／德國新增2446人　全球第5國「破2萬例確診」

中職／熱身賽手感火燙　高國麟歸功跑得多「訓練紮實」

參展遇到陳時中兒！部長秒轉頭：我兒子帥不帥？　他一句話輕鬆擊落

日本推特大熱「折疊式行李箱」　收納救星厚度僅7公分！

胖男吃壯陽藥「40分鐘對決外送茶」竟暴斃　全裸美眉嚇歪急穿衣落跑

捷運、機場都沒人！泰國市區「慘況曝光」...今日還爆增89例確診

太中性遭酸「怎麼結婚」　Amber本想整形⋯Krystal超暖阻止

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

生活熱門新聞

降溫＋強降雨訊號　氣象局：冬衣別收

「可能全面停班課嗎？」　陳時中仍觀察

中部30多歲確診女　指揮中心不公布職業

40天組92台機器！國家口罩隊完美退役

快訊／新冠肺炎持續激增！「單日再添18例」

20多歲女在法國就喉嚨痛、流鼻涕「回台就確診」

停課生幫端菜！陳時中：可罰

20多歲女回台居家檢疫有「5大症狀」後確診

台灣135例分布曝光！8縣市零確診

新北家庭群聚第二死　8旬爺44天病逝

即／中研院：1人確診新冠肺炎

再添18例！「一半落在20多歲」足跡曝光

物資之亂瘋搶購！全台6大賣場頒限購令

捷運長靴妹身分曝光　是F級女神

更多熱門

相關新聞

用花燈說社會故事！94歲燈藝師堅持80年

用花燈說社會故事！94歲燈藝師堅持80年

元宵節即將來臨，中華文化總會今（4）日發布《匠人魂》系列第21支影片製花燈篇「祈心成願」，紀錄94歲的新竹市國寶級燈藝師蕭在淦，堅持用雙手製作花燈近80年，「社會故事」、「政治」都是他的創作題材，無論材料使用的方式、花燈製成的技巧，都是獨步全球。他提到，自己能透過傳統工藝傳承，留下文物給後代的人看到，就覺得很開心！

「總統府住一晚」網紅體驗影片上線

「總統府住一晚」網紅體驗影片上線

千萬網紅讚台灣：聯合國不承認但絕對值得來

千萬網紅讚台灣：聯合國不承認但絕對值得來

網紅「來總統府住一晚」挨批　文總：以創意突破外交困境

網紅「來總統府住一晚」挨批　文總：以創意突破外交困境

「總統府住一晚」遭批成競選工具

「總統府住一晚」遭批成競選工具

關鍵字：

新活水金鼎獎中華文化總會文化總會

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

基隆羊肉爐老闆怒殺常客　顧客吃到都是人肉

旅英媽媽急著返台！但女兒無台灣護照

癡情女兒遭開3槍刑殺　悲慟父夜苗栗灑冥紙！

國中兒被同學丟美工刀刺死　父PO文討公道

兒罵「你知道我們家已經沒錢了？」張國煒尬回了

疫情狂爆「英國妹狂榨男友」治病！每天吞天然精力湯

員工堅持到日本玩　老闆霸氣資遣

男子高速自撞分隔島噴飛亡　妻夜半接獲死訊

國中生被笑綽號　美工刀刺死同學

超正校花穿透視裝「沒穿內褲」…結果月經來了！

立委爆第三波高峰　祕魯百人還要玩

降溫＋強降雨訊號　氣象局：冬衣別收

居家隔離還出門！澳洲女丟了年薪百萬工作

小巴士轉彎疑未注意路口

雷／《梨泰院》朴敘俊異常舉動網氣瘋

更多

最夯影音

更多
鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼

鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼
桃機一早湧2200人！入境排人龍　紐約女留學生「22小時穿防護衣」

桃機一早湧2200人！入境排人龍　紐約女留學生「22小時穿防護衣」

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

蕭敬騰嘶吼狂飆《王妃》　樂團成員超大咖...keyboard手是鄧紫棋！

蕭敬騰嘶吼狂飆《王妃》　樂團成員超大咖...keyboard手是鄧紫棋！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面