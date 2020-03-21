「全台最敢雜誌」創新舉！新活水網站新推「瘟疫中的寫作」

▲新活水網站推出「瘟疫中的寫作」專題。（圖／翻攝自新活水網站）

記者林育綾／綜合報導

曾獲得「金鼎獎」多項大獎的《Fountain新活水》，因勇於挑戰各項敏感話題，被稱為「全台最敢的文化雜誌」，近來發行的3月號除了有中、日雙語版，網站也推出「瘟疫中的寫作」專題和全新專欄，邀請讀者在防疫期間「補充精神食糧」。

由中華文化總會發行的《新活水》雜誌，在去年出版界盛事第43屆金鼎獎上，一口氣拿下雜誌類3獎項，翻開過去主題，從同志、挖掘台灣歷史、探討白色恐怖、台灣電影戲劇、遊戲、漫畫、民俗文化⋯等包羅萬象，獲得許多讀者好評，不但是「大學生最熱門的課外讀物」，甚至有日本讀者曾經趕在登機前也要買。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 《Fountain新活水》雜誌3月號推出中、日雙語版。（圖／文化總會提供）

繼去年9月號以香港為主題後，2020年3月號再次跨出台灣，以台灣哈日與日本哈台風潮，創作「日本粉台灣粉日本」主題，從戲劇、旅遊觀光、文創設計、文學到雙方書店的深度閱讀等，並邀請在日台人與在台日人分享在兩地工作生活的文化適應指南，摸索台日之間彼此「相思相愛」的路徑與愛的軌跡。文化總會出版部表示，這期雜誌右翻是中文、左翻是日文，以雙封面雙語文的方式，在編輯與設計上呼應主題。

此外「新活水網站」也於疫情期間，推出「瘟疫中的寫作」專題。由香港媒體工作者、Matters Lab創始人張潔平擔任客座主編，透過訪談在疫情期間寫作的中國武漢作家方方與香港作家韓麗珠、透過閱讀瘟疫文學的反思、透過疫情中的日常書寫等文章，呈現文字與文學在疫情期間展現的力量。

▲新活水新專欄作者梁岱琦。（圖／文化總會提供）



網站自3月初開始，也推出一系列新專欄，除原有由汪正翔撰寫的攝影專欄、黃以曦與張硯拓的電影專欄外，增闢由梁岱琦撰寫的樂評、因奉撰寫台灣音樂文化考、陳怡靜寫漫畫推介、潘家欣與金質靈的飲食書寫、熊一蘋寫看團文化等專欄，也邀請作家瞿欣怡、林靜儀、江鵝等人，以女性視角書寫生活。